ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Тя завъртя главата на Джордж Клуни преди Амал
Днес Талия е на 66 години и е омъжена за друг известен актьор – Джон Слатъри, който е познат на публиката от филми като "Mad Men" и "Spotlight".
Талия и Джон присъстваха на специалната прожекция на филма "Нюрнберг“ в Музея на модерното изкуство в Ню Йорк. 66-годишната актриса и продуцент се появява рядко на червения килим и изненада с вид, коренно различен от ранните ѝ холивудски години.
Небрежна елегантност
Талия заложи на стилна черна блуза с висока яка, прибрана в широки, разкроени дънки. Визията беше допълнена от смокинг сако със сатенени ревери и големи очила — комбинация, която успя да впечатли със своя минимализъм и изчистени линии.
От миналото с Клуни до спокойния живот с нов мъж
Много фенове, които помнят Талия като младата холивудска звезда от 80-те и първата съпруга на Клуни, останаха изненадани от стилната ѝ трансформация. Двамата с Джон Слатъри са заедно от 1998 г., имат син и пазят личния си живот далеч от медийния шум.
Историята с Джордж Клуни: вихър от романтика и трудности
Талия и Джордж се срещат през 1984 г., докато участват в театрална постановка. Влюбват се бързо, но връзката им не продължава дълго. Разделят се, като край на връзката слага Талия.
Междувременно Клуни започва връзка с актрисата Кели Престън. Години по-късно съдбата отново среща Талия и Джордж. През 1989 г. той ѝ предлага брак, а през декември двамата заминават за Лас Вегас и се женят.
Но щастието не трае дълго. През третата година бракът започва да се разпада.
"Беше много труден период,“ признава по-късно Клуни пред Vanity Fair. "Тогава имах кървяща язва и бях много болен.“
През 1992 г. подава документи за развод, който е финализиран година по-късно.
"Определено не бях човек, който трябваше да е женен в онзи момент,“ споделя актьорът. "Не дадох на Талия шанс. Аз нося отговорността за провала на този брак.“
Приличат ли си с Амал Аламудин – настоящата съпруга на Джордж Клуни
Фенове и медии винаги търсят аналогия и сходство в характерите и външния вид между двете, но категорично такива не съществуват. Двете са на различна възраст, упражняват различни професии и произхождат от различни семейства и среди.
Това, което свързва Джордж с първата му съпруга, е общата им професия – актьорството. Докато с Амал нещата се получават случайно чрез общ техен познат. До този момент Клуни едва ли е предполагал, че ще се ожени повторни и то за адвокатка.
Амал Аламудин произхожда от видно и образовано ливанско семейство – майка й е политически журналист, а баща й е бизнесмен и пенсиониран професор от Американския университет в Бейрут.
Във вените на Талия категорично тече актьорска кръв. Тя е дъщеря на актьорите Мартин Балсам и Джойс Ван Патън, както и племенница на легендата Дик Ван Патън.
Двете имат разлика от 19 години в Полза на Амал. На външен вид също не могат да се търсят аналогии – Амал е с тъмна коса, висока, докато Талия поддържа цвета на косата си от дълги години в кестеняво.
Кариерата на Талия започва в края на 70-те, а първата ѝ по-значима роля е през 1977 г. в култовия сериал "Happy Days“.
Оттогава насам участва в различни филми и сериали, включително "Homeland“, "Mad Men“ и "Divorce“ на HBO, където си партнира със Сара Джесика Паркър, пише Ladyzone.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2418
|предишна страница [ 1/403 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Ники Михайлов: Показвала си ми какво е "да си на ръба между живот...
09:28 / 02.12.2025
Известна наша водеща, родена в Москва, днес става на 51
08:35 / 02.12.2025
Прекрасна новина - станаха родители, бебето с името на таткото
16:29 / 01.12.2025
MAX Movie – новият филмов канал на А1 превръща киното у дома в за...
16:08 / 01.12.2025
Лора Караджова роди, показа бебето и го назова по име!
13:35 / 01.12.2025
Предложиха "мръшляк" да стане дума на годината
12:15 / 01.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Нов град, по-голям от Пловдив, изниква до България
20:17 / 30.11.2025
Голямо щастие в семейството на Йордан Караджов
08:09 / 01.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS