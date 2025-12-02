Тя завъртя главата на Джордж Клуни преди Амал

© Заради славата, която му се носеше като вечен ерген, много от нас пропускат факта, че Джордж Клуни е бил женен веднъж преди Амал Аламудин. Първата дама на сърцето му се казва Талия Балсам, а бракът им датира от далечната 1989 година и трае едва 3 години.



Днес Талия е на 66 години и е омъжена за друг известен актьор – Джон Слатъри, който е познат на публиката от филми като "Mad Men" и "Spotlight".



Талия и Джон присъстваха на специалната прожекция на филма "Нюрнберг“ в Музея на модерното изкуство в Ню Йорк. 66-годишната актриса и продуцент се появява рядко на червения килим и изненада с вид, коренно различен от ранните ѝ холивудски години.



Небрежна елегантност



Талия заложи на стилна черна блуза с висока яка, прибрана в широки, разкроени дънки. Визията беше допълнена от смокинг сако със сатенени ревери и големи очила — комбинация, която успя да впечатли със своя минимализъм и изчистени линии.







От миналото с Клуни до спокойния живот с нов мъж



Много фенове, които помнят Талия като младата холивудска звезда от 80-те и първата съпруга на Клуни, останаха изненадани от стилната ѝ трансформация. Двамата с Джон Слатъри са заедно от 1998 г., имат син и пазят личния си живот далеч от медийния шум.



Историята с Джордж Клуни: вихър от романтика и трудности



Талия и Джордж се срещат през 1984 г., докато участват в театрална постановка. Влюбват се бързо, но връзката им не продължава дълго. Разделят се, като край на връзката слага Талия.



Междувременно Клуни започва връзка с актрисата Кели Престън. Години по-късно съдбата отново среща Талия и Джордж. През 1989 г. той ѝ предлага брак, а през декември двамата заминават за Лас Вегас и се женят.



Но щастието не трае дълго. През третата година бракът започва да се разпада.



"Беше много труден период,“ признава по-късно Клуни пред Vanity Fair. "Тогава имах кървяща язва и бях много болен.“



През 1992 г. подава документи за развод, който е финализиран година по-късно.



"Определено не бях човек, който трябваше да е женен в онзи момент,“ споделя актьорът. "Не дадох на Талия шанс. Аз нося отговорността за провала на този брак.“



Приличат ли си с Амал Аламудин – настоящата съпруга на Джордж Клуни



Фенове и медии винаги търсят аналогия и сходство в характерите и външния вид между двете, но категорично такива не съществуват. Двете са на различна възраст, упражняват различни професии и произхождат от различни семейства и среди.



Това, което свързва Джордж с първата му съпруга, е общата им професия – актьорството. Докато с Амал нещата се получават случайно чрез общ техен познат. До този момент Клуни едва ли е предполагал, че ще се ожени повторни и то за адвокатка.



Амал Аламудин произхожда от видно и образовано ливанско семейство – майка й е политически журналист, а баща й е бизнесмен и пенсиониран професор от Американския университет в Бейрут.



Във вените на Талия категорично тече актьорска кръв. Тя е дъщеря на актьорите Мартин Балсам и Джойс Ван Патън, както и племенница на легендата Дик Ван Патън.



Двете имат разлика от 19 години в Полза на Амал. На външен вид също не могат да се търсят аналогии – Амал е с тъмна коса, висока, докато Талия поддържа цвета на косата си от дълги години в кестеняво.



Кариерата на Талия започва в края на 70-те, а първата ѝ по-значима роля е през 1977 г. в култовия сериал "Happy Days“.



Оттогава насам участва в различни филми и сериали, включително "Homeland“, "Mad Men“ и "Divorce“ на HBO, където си партнира със Сара Джесика Паркър, пише Ladyzone.