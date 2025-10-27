ЗАРЕЖДАНЕ...
|Тя все още не е преодоляла тежката раздяла
"Аз съм сама от три години. Разбира се, че имам нужда от някой до себе си, но не и който и да е и не на всяка цена. Гледам да не мисля за него. Ако се появи някой, който да ми вземе вниманието, отворена съм за нова любов“, изповяда се Петкова.
Любовната история на Силвия и режисьора Зоран Петровски винаги е била под прожекторите - красива двойка, свързана от изкуството и общия им син Сава. През 2022 г. двамата изненадващо сложиха край на отношенията си. Малко след това в светските среди се заговори, че Зоран вече има нова жена до себе си. Актрисата запази мълчание не коментира, не обвинява, не отрича, просто се отдръпна, пише "България Днес". "Едни две години ме нямаше никаква. Не знаех на кой свят съм, но мина! Излизам от това много по себе си отново, много по-силна, приела нещата такива, каквито са. Много по-толерантна, разбираща и самодостатъчна съм си", споделя екранната Кера.
Раздялата определено е тежка и болезнена за актрисата. Дори няколко години по-късно Силвия признава: "Когато си вярвал, че нещо ще е до края на живота ти, че това е най-важното, и когато се окаже, че си бил в абсолютна заблуда, няма как да не го изживееш“.
През този период Петкова губи дори чувството си за хумор нещо, което винаги е било част от нея. Драматичната ситуация в живота й й се отразява, но към днешна дата Силвия изглежда по-спокойна и с усмивка на лицето. Споделя, че успява да се завърне към себе си и да търси решенията на проблемите, които са неизбежни, вместо да потъва в тях. А що се отнася до любовта - готова е отново за нея, но не бърза.
"Предпочитам да остана сама, ако е необходимо. Ако има нещо за лекуване, искам да го излекувам, за да не влизам в евентуални бъдещи отношения като половин човек и да натоваря другия с моите травми. Нямам нужда някой да ме спасява. Предпочитам да се срещна със себе си, с демоните си, с болките си и да ги отработя", признава актрисата.
