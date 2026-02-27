В епизод 8 на петия сезон на "Ергенът“ стана ясно кое е първото момиче, което си тръгва от риалити формата, а именно - Белослава Гойчева. На първата церемония на розата за новия сезон, тя остана единственото момиче, което не получи роза. 27-годишната фармацевтка определено ще остане в историята на предаването с крилатата фраза "Без химия няма физика“, както и със своя чар и излъчване.Раздялата ѝ с ергените премина с прегръдки и пожелания за успех, но и с горчив коментар: "Мисля, че за пореден път се вижда, че мъжете предпочитат фалшивото. Не фалшивото външно… но фалшивото вътрешно. Жените, които са с маска.“Тя подхвърли закачлива реплика към Марин, като когато се сбогуваха, тя му каза: "Ако не ти се получи тук, ме намери.“ Това ѝ спечели бурните овации на момичетата, които я изпратиха с аплодисменти.И въпреки че зрителите не успяха да опознаят добре участничката, тя разкри повече подробности в специално интервю за LadyZone.bg.Тя споделя, че почти не е ходила на училище! Учила е в спортно училище със специалност волейбол. Шегува се: "Виж докъде ме докара животът!“Не крие, че балната ѝ рокля е струвала не повече от 100 лв.: "Бях с черна рокля, която купих от един сайт в последния момент.“За трудностите си в живота към момента разкрива, че не се е сблъсквала със сериозни житейски проблеми, но вярва, че "всичко се решава, всичко се оправя в един момент.“Вярва, че истинските неща се случват, когато спреш да ги търсиш на всяка цена. За Белослава е важно връзката да се гради на взаимно уважение и доверие.Работи в аптека.По-малката ѝ сестра я записва за участие в "Ергенът“ без нейното знание. Белослава смята, че води добър стандарт на живот. Влиза в "Ергенът“ без предварителни очаквания и предубеждения – с напълно отворено сърце и готовност да срещне любовта на живота си. Белослава даде заявка, че влиза в "Ергенът“ за Кристиян, Стоян и Марин.