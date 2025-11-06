ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Тя е на 79, той на 39, но за нея няма никакво значение
Radar Online съобщава, че 79-годишната певица категорично твърди, че възрастта не е била проблем във връзката ѝ с музикалния изпълнител, настоявайки, че двамата се забавляват страхотно. На въпроса как се чувства относно скептиците, които поставят под въпрос романса ѝ с 39-годишния мъж, тя отговори: "Все ми е тая. Те не живеят моя живот. Никой не знае какво става между нас, но просто си прекарваме страхотно“.
Шер разкри и какво мисли Едуардс за връзката си с жена, която навършва 80 години през май“ Знаете ли, остарявам, но духът ми е по-млад“.
Просто го обичам“, възторжено възкликна тя, добавяйки "мисля, че е красив. Той е наистина талантлив. Той е един от най-талантливите хора, които съм срещала“, пише "Телеграф".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2089
|
|предишна страница [ 1/349 ] следващата страница
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 44 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Любопитни новини:
Една от най-красивите ни волейболистки празнува днес
08:58 / 06.11.2025
Двойката, напуснала "Ергенът: Любов в рая" на почивка в Италия
22:53 / 05.11.2025
Секси участничка в "Хелс китчън" чака бебе
20:44 / 05.11.2025
Албена Денкова и Максим Стависки се завръщат
17:18 / 05.11.2025
Крисия призна в ефира на bTV, че наистина има мъж до себе си
13:20 / 05.11.2025
Рачков в прегръдките на две красавици, едната не е неговата
11:12 / 05.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Щастливи баба и дядо!
10:53 / 05.11.2025
Здравко от "Ритон": Положението е страшно
16:40 / 04.11.2025
Поискаха учителската заплата да стане над 3 хиляди лева
08:55 / 05.11.2025
Потресаваща гледка пред лъскава болница в Пловдив, човек спи на тротоара
11:50 / 05.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS