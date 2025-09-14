Туристка: Никога не бих препоръчала това място в Гърция за семейства с деца

© Сръбска туристка сподели своите впечатления от лятната си почивка в Калитея, Гърция, и изрази силно разочарование от условията на мястото, особено за семейства с малки деца.



В публикация във Facebook групата Grčka info туристката описва как пътят до плажа не е проблем, дори с 3-годишното ѝ дете и всички вещи за плажа. Въпреки това тя подчертава, че не би препоръчала Калитея за семейни почивки.



"Моята гледна точка е, че никога не бих препоръчала това място за семейства с деца, не ми хареса нищо“, пише тя.



Сред най-големите ѝ оплаквания са:



Големи тълпи – туристката подчертава, че мястото е пренаселено и предполага, че през пиковия месец юли ситуацията е още по-тежка.



Плажът – според нея не предлага нищо особено, макар морето да е чисто и красиво.



Шезлонги и цени – тя отбелязва, че цените на шезлонгите са високи.



Нощен живот – силният шум вечер я е лишил от сън.



В публикацията си туристката препоръчва близкото село Атитос (Афитос), което се намира на около 3 километра, като значително по-приятно и спокойно място за посещение.



След публикацията ѝ последваха множество коментари от други членове на групата, които споделят нейното мнение.



"Това е горе-долу цяла Касандра и затова не ходя там. Уважавам тези, на които им харесва, но не е моето нещо. Ситония ми харесва повече, въпреки че и там стана сериозно пренаселено през последните години“, коментира един потребител.



"Напълно съм съгласен с теб. Разбира се, хората често избират тези панаирни площи заради цената, Атитос все пак е друга философия и трябва да се плаща за нея“, добавя друг.



Някои потребители също споделят, че са посетили Калитея и са останали разочаровани, въпреки че мястото често се хвали като популярна туристическа дестинация.