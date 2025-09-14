ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Туристка: Никога не бих препоръчала това място в Гърция за семейства с деца
В публикация във Facebook групата Grčka info туристката описва как пътят до плажа не е проблем, дори с 3-годишното ѝ дете и всички вещи за плажа. Въпреки това тя подчертава, че не би препоръчала Калитея за семейни почивки.
"Моята гледна точка е, че никога не бих препоръчала това място за семейства с деца, не ми хареса нищо“, пише тя.
Сред най-големите ѝ оплаквания са:
Големи тълпи – туристката подчертава, че мястото е пренаселено и предполага, че през пиковия месец юли ситуацията е още по-тежка.
Плажът – според нея не предлага нищо особено, макар морето да е чисто и красиво.
Шезлонги и цени – тя отбелязва, че цените на шезлонгите са високи.
Нощен живот – силният шум вечер я е лишил от сън.
В публикацията си туристката препоръчва близкото село Атитос (Афитос), което се намира на около 3 километра, като значително по-приятно и спокойно място за посещение.
След публикацията ѝ последваха множество коментари от други членове на групата, които споделят нейното мнение.
"Това е горе-долу цяла Касандра и затова не ходя там. Уважавам тези, на които им харесва, но не е моето нещо. Ситония ми харесва повече, въпреки че и там стана сериозно пренаселено през последните години“, коментира един потребител.
"Напълно съм съгласен с теб. Разбира се, хората често избират тези панаирни площи заради цената, Атитос все пак е друга философия и трябва да се плаща за нея“, добавя друг.
Някои потребители също споделят, че са посетили Калитея и са останали разочаровани, въпреки че мястото често се хвали като популярна туристическа дестинация.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 782
|предишна страница [ 1/131 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Анелия: Това ме постави на колене, не бях готова за второ дете
11:09 / 14.09.2025
Кои са немските думи, които използваме най-често в българския ези...
21:28 / 13.09.2025
На 14-ти септември отбелязваме един от 12-те големи християнски п...
21:53 / 13.09.2025
Анелия: Не съм готова да стана майка
13:25 / 13.09.2025
Сълзи сред участниците и зрители в "Игри на волята"
12:22 / 13.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Разследващи погнаха княгиня Калина
12:47 / 12.09.2025
Азис: Аз просто мога да те обичам, да те пазя и прегръщам!
07:49 / 13.09.2025
Фермер в Пловдивско: 600 евро килограма
12:28 / 13.09.2025
Глобяват масово по Главната
12:37 / 13.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS