Туристка: Никога не бих препоръчала това място в Гърция за семейства с деца
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:42
©
Сръбска туристка сподели своите впечатления от лятната си почивка в Калитея, Гърция, и изрази силно разочарование от условията на мястото, особено за семейства с малки деца.

В публикация във Facebook групата Grčka info туристката описва как пътят до плажа не е проблем, дори с 3-годишното ѝ дете и всички вещи за плажа. Въпреки това тя подчертава, че не би препоръчала Калитея за семейни почивки.

"Моята гледна точка е, че никога не бих препоръчала това място за семейства с деца, не ми хареса нищо“, пише тя.

Сред най-големите ѝ оплаквания са:

Големи тълпи – туристката подчертава, че мястото е пренаселено и предполага, че през пиковия месец юли ситуацията е още по-тежка.

Плажът – според нея не предлага нищо особено, макар морето да е чисто и красиво.

Шезлонги и цени – тя отбелязва, че цените на шезлонгите са високи.

Нощен живот – силният шум вечер я е лишил от сън.

В публикацията си туристката препоръчва близкото село Атитос (Афитос), което се намира на около 3 километра, като значително по-приятно и спокойно място за посещение.

След публикацията ѝ последваха множество коментари от други членове на групата, които споделят нейното мнение.

"Това е горе-долу цяла Касандра и затова не ходя там. Уважавам тези, на които им харесва, но не е моето нещо. Ситония ми харесва повече, въпреки че и там стана сериозно пренаселено през последните години“, коментира един потребител.

"Напълно съм съгласен с теб. Разбира се, хората често избират тези панаирни площи заради цената, Атитос все пак е друга философия и трябва да се плаща за нея“, добавя друг.

Някои потребители също споделят, че са посетили Калитея и са останали разочаровани, въпреки че мястото често се хвали като популярна туристическа дестинация.


