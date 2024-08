Трябва ли да приемаме повече витамин C с напредването на възрастта?

© Плодовете и зеленчуците са толкова важни, когато става въпрос за поддържане на здравословна, добре балансирана диета. Особено важно е да консумираме цитрусови плодове, както и зеленчуци като броколи, за да получим достатъчно витамин С. Този витамин е необходим за растежа и възстановяването на телесната тъкан, производството на колаген и поддържането на мускулите.



Въпреки това, както при всички витамини, има определена доза, която трябва да се приема ежедневно. И от Eat This Not That ни идват на помощ, за да ни кажат от точно колко витамин С се нуждаем, за да запазим мускулната маса с възрастта.



Витамин С играе решаваща роля за здравето на мускулите поради своите антиоксидантни свойства, които помагат в борбата с оксидативния стрес - състояние, което може да доведе до мускулно увреждане и възпаление. Обикновено препоръчителната дневна доза зависи и от пола. За възрастните мъже тя е 90 мг дневно, а при жените - 75 мг на ден.



За запазване на мускулите и цялостно здраве, се препоръчва да се спазват тези стойности чрез балансирана диета. По-високи дози (до 2000 мг на ден) могат да се приемат безопасно, но трябва да се обсъдят с личния лекар все пак. Витамин С е водоразтворим витамин, така че тялото ни ще изхвърли това, от което не се нуждае.



Ако сме любопитни относно увеличаването на витамин С в ежедневното си хранене, от изданието ни уверяват, че той изобилства в много зеленчуци и плодове. Ето някои примери, които да добавим към списъка си при следващото пазаруване, предава lifestyle.bg.



Това са цитрусови плодове, като портокали, лайм, лимони и грейпфрут, горски плодове, като боровинки, ягоди, къпини и малини, както и в някои други плодове, като манго, киви, ананас. Що се отнася до зеленчуците, там е добре да заложим на брюкселско зеле, броколи, чушки и спанак, като не бива да забравяме и за доматите и доматения сок.