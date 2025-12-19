ИЗПРАТИ НОВИНА
Трима късметлии спечелиха чисто нови BMW 318i от А1
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:38
©
В годината, в която А1 отбелязва 30 години в България, компанията зарадва своите клиенти с мащабна юбилейна кампания и впечатляващи награди. Имената на големите победители в "Колелото на съдбата“ вече са известни – това са Фатме Кумджиева от с. Петко Славейков, Мариела Монева от Варна и Живко Цочев от София, които спечелиха чисто нови автомобили BMW 318i.

Тримата късметлии бяха изтеглени сред над 2,4 милиона регистрирани участия за предметните награди в рамките на кампанията, която се проведе от 15 септември до 23 ноември 2025 г. Всеки регистриран потребител на Моят А1 – мобилното приложение и уеб портала, имаше възможност да завърти виртуалното "Колело на съдбата“ и да спечели атрактивни моментни бонуси, както и да се регистрира в тегленето на предметни награди – 300 смартчасовника Huawei Watch FIT 4 Pro, 30 смартфона Samsung Galaxy S25 Edge и три леки автомобила BMW.

Интересът към играта беше изключително висок – отчетени бяха 4 259 665 завъртания на Колелото, над 1 800 000 активирани спечелени пакета и 333 раздадени награди, които превърнаха празника на А1 в истинско преживяване за клиентите.

"Тридесет години след първия GSM разговор А1 продължава да бъде синоним на иновации, свързаност и нови възможности. Юбилейното "Колелото на съдбата“ е нашият начин да благодарим на клиентите за доверието през годините“, коментира Симеон Донев, старши директор "Маркетинг“ в А1.

Юбилейната кампания отново подчерта ключовата роля на Моят А1 като дигитална платформа за самообслужване, която позволява управление на услуги, плащане на сметки, активиране на бонуси и достъп до ексклузивни предложения – бързо, лесно и по всяко време, през смартфон или компютър.







Спечелили друг път! Дали са им по 20 лв. да се снимат с колите или са ги минтирали с изкуствен интелект!
