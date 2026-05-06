Десислава Трифонова, последният оцелял хоби готвач в актуалния сезон на Hell's Kitchen, гостува в предаването "Кухнята след Ада“, за да сподели емоциите от постигнатия успех и достигането до заветните черни куртки. Тя влезе в надпреварата почти на шега, без да разкрива дори на близките си за кастинга, но успя да се нареди сред най-добрите професионалисти в страната.

По време на участието си в подкаста Десислава разкри детайли за трудните моменти и вътрешната си трансформация. Тя призна, че едно от най-големите ѝ изпитания е било да заеме лидерска позиция в среда, наситена с опитни професионални готвачи, което я е принудило да открие неподозирани досега качества в характера си.

Личният живот на Трифонова също бе централна тема в разговора, като тя внесе яснота относно връзката си със Събков, възникнала по време на снимките. Десислава бе категорична, че взаимоотношенията им не са били част от стратегия за напредване във формата, а естествен процес между двама души, които са се намерили. Тя сподели още, че макар не всичко да е било детайлно премислено, вярва в автентичността на чувствата им извън светлините на прожекторите.

Преди да открие страстта си към кулинарията, Десислава се е занимавала със спортни танци – школа, която я е научила на дисциплина, постоянство и борбеност. Тези качества са ѝ помогнали да премине през тежките решения в миналото, включително опитите да съхрани предишна връзка в името на семейството.

Днес Трифонова гледа с увереност към бъдещето, убедена, че професионалният ѝ път е здраво свързан с кухнята. Тя продължава да се развива, използвайки научените уроци от Hell's Kitchen както в личен, така и в професионален план.