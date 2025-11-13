ЗАРЕЖДАНЕ...
|Той каза, че не била на нивото му, затова тя си намери друг
Двамата бяха забелязани да се разхождат из слънчевите улици на Ел Ей, усмихнати и видимо в добро настроение.
Де Армас бе облечена стилно в деним от глава до пети – дънково яке и панталон, бяла тениска и маратонки. Актрисата разхождаше кучето си и носеше пазарска торба от "F&Bar“.
Марсело, който определено изглежда като човек със стил и самочувствие, беше облечен спортно – с черни къси панталони и суичър. Въпреки усмивките и флиртуващите погледи, двамата не показаха публична близост и се качиха заедно в черен SUV, без да се хванат за ръце.
Припомняме, че Ана де Армас и Том Круз започнаха връзката си по време на снимките на филма “Deeper". Те бяха заснети за първи път заедно на вечеря през февруари и потвърдиха романа си през юли, когато бяха видени да се държат за ръце по време на романтично пътуване във Върмонт.
Но според източници на Us Weekly, връзката е приключила по инициатива на Ана:
"Всичко се развиваше твърде бързо и тя започна да се чувства неудобно. Между тях имаше химия, но тя имаше нужда от малко дистанция“.
Сега изглежда, че звездата от “Deep Water" е готова да отвори нова страница – и то с мъж, който няма нищо общо с Холивуд.
Феновете вече гадаят дали Марсело Валенте е новата голяма любов на Ана или просто близък приятел, но едно е сигурно – актрисата грее от щастие и изглежда по-уверена от всякога!
