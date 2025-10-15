ЗАРЕЖДАНЕ...
|Той е на 65, а новата му любов на 30
Действието се разви на седмия кинофестивал "Люмиер“ в Лион, където 65-годишният актьор и 30-годишната му половинка привлякоха всички погледи.
Пен заложи на елегантен черен костюм, докато Валерия изглеждаше зашеметяващо в тъмносин сатен с дълбоко деколте и обемни ръкави. Моделката комбинира визията си с равни черни обувки и деликатен грим, подчертаващ естествената ѝ красота.
Красавицата от Молдова, която говори няколко езика и работи като актриса и модел, често споделя в социалните мрежи кадри от модни фотосесии и пътувания. Тя е известна и с любовта си към ездата, която според близки е едно от нещата, с които е впечатлила актьора.
Пен, който наскоро приключи снимките на новия филм на Пол Томас Андерсън "Битка след битка“ с Леонардо ДиКаприо и Бенисио дел Торо, изглежда по-щастлив от всякога.
Феновете и медиите вече говорят за "новата холивудска двойка на годината“, а снимките от Лион само потвърждават – любовта не познава възрастови граници!
