Той е на 65, а новата му любов на 30
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:53
Изглежда, че Шон Пен най-после е намерил любовта, след години на бурни бракове и връзки с известни актриси. В последните месеци холивудската легенда все по-често се появява в компанията на младия модел Валерия Ников, а сега двамата направиха и първата си официална поява на червения килим.

Действието се разви на седмия кинофестивал "Люмиер“ в Лион, където 65-годишният актьор и 30-годишната му половинка привлякоха всички погледи.

Пен заложи на елегантен черен костюм, докато Валерия изглеждаше зашеметяващо в тъмносин сатен с дълбоко деколте и обемни ръкави. Моделката комбинира визията си с равни черни обувки и деликатен грим, подчертаващ естествената ѝ красота.

Красавицата от Молдова, която говори няколко езика и работи като актриса и модел, често споделя в социалните мрежи кадри от модни фотосесии и пътувания. Тя е известна и с любовта си към ездата, която според близки е едно от нещата, с които е впечатлила актьора.

Пен, който наскоро приключи снимките на новия филм на Пол Томас Андерсън "Битка след битка“ с Леонардо ДиКаприо и Бенисио дел Торо, изглежда по-щастлив от всякога.

Феновете и медиите вече говорят за "новата холивудска двойка на годината“, а снимките от Лион само потвърждават – любовта не познава възрастови граници!


