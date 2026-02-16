ЗАРЕЖДАНЕ...
|Тодоров и Тодоров - най-новите кулинарни магьосници на България
Любомир Тодоров е натрупал богатия си международен опит основно в Германия, а по време на практиката си зад граница е работил в ресторанти с две и три звезди "Мишлен“. Талантът и дългогодишният му труд го отвеждат съвсем близо до една негова мечта – не само да се срещне на живо с футболисти от любимия си отбор, а дори и лично да готви за тях и екипа на клуба. Любомир Тодоров признава, че е запален почитател на "Байерн Мюнхен“ и плаща редовно членския си внос. Успява да изпълни мечтата си и дори да готви за отбора, но също и за Ангела Меркел и Хосеп Гуардиола. Заедно с екранния си партньор – шеф Владимир Тодоров, ще оценяват кулинарните умения на 15 двойки участници, които ще се борят за рекордната награда.
Шеф Владимир Тодоров пък е собственик на няколко култови софийски заведения, като един от ресторантите му е сред споменаваните потенциални претенденти за отличие от "Мишлен“ в България. Носител е на много награди – "Готвач на годината“ през 2016 г., има златен медал от кулинарна академия в САЩ, член на е на националния кулинарен отбор на България (2016–2017 г,) и попада в класацията на "Форбс". Ресторантите му са с награди, има и издадена книга. В кариерата си е готвил в кухни, които са посрещали Далай Лама, "Бийтълс“ и редица американски политици.
Двамата шефове издадоха, че зрителите ще видят както феноменални ястия, така и грандиозни провали в първия сезон на "Моята кухня е номер едно“. Любо и Владо коментираха, че освен готварските умения, съдиите в шоуто ще оценяват целия процес на подготовката – от пазаруването до аранжирането на масата и сервирането на ястията.
Участниците, които за разлика от другите кулинарни предавания, ще готвят по двойки, ще имат само 3 часа, за да подготвят тристепенно меню за 10 души – от първата покупка до последната поднесена чиния на масата. Сред най-интересните елементи в шоуто ще са нажежените взаимоотношения в дуетите. Майки и дъщери, съпрузи, приятели или партньори ще трябва да запазят баланса помежду си в неподозирани и екстремни ситуации.
