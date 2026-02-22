ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|TikTok звездата Хаби Лейм подписа историческа сделка за стотици милиони
Сделката е сред най-големите бизнес транзакции, осъществявани някога от индивидуален онлайн създател, и показва нова тенденция в начина, по който водещите инфлуенсъри монетизират аудиторията си - преминавайки от единични рекламни договори към участие в собственост и корпоративни структури.
Самият Лейм, който според информацията е държал 49% от компанията, ще стане акционер в Rich Sparkle. Така, той вече няма да е просто лице на марката, а стратегически партньор с влияние върху управлението.
От компанията определят сделката като "революция в глобалния модел за електронна търговия чрез съдържание“. По техни прогнози партньорството може да генерира над 4 милиарда долара годишни продажби, използвайки общата аудитория на Лейм от около 360 милиона последователи в TikTok и Instagram.
Планира се основният бизнес фокус да бъде върху САЩ, Близкия изток и Югоизточна Азия, като се подготвят съвместни продуктови линии в козметиката, парфюмите и модата.
Един от най-иновативните елементи в споразумението е разрешението за създаване на дигитален AI двойник на Лейм. Технологията ще пресъздава лицето, гласа и характерните му жестове, за да създава съдържание на различни езици и да участва във виртуални лайвстриймове в различни часови зони - без физическото му присъствие.
Според медийни коментари това означава, че зрителите могат да видят Лейм да реагира на сложен лайфхак в онлайн излъчване от Токио, докато едновременно се появява в модна кампания в Дубай - процес, определян като "индустриализация на харизмата“.
25-годишният Лейм стана световно известен по време на пандемията от COVID-19, след като загуби работата си като оператор на машина във фабрика край Торино, Италия.
Неговите кратки видеа без думи, в които със сериозно изражение и характерен жест осмива прекалено сложни житейски трикове, се превърнаха в глобален феномен, преодолявайки езиковите бариери и му донесоха една от най-големите аудитории в социалните мрежи.
По данни на Forbes през 2025 г. Лейм е бил десетият най-добре печелещ създател на съдържание с приходи от около 20 милиона долара. Самият той коментира пред изданието: "Не трябва да бързаш да печелиш пари - първо прави съдържанието, което ти харесва.“
|Още по темата:
|общо новини по темата: 3491
|предишна страница [ 1/582 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Лекар: Метаболитният синдром и инсулиновата резистентност са "под...
15:11 / 22.02.2026
Филм с българско участие спечели ''Сребърна мечка'' за най-добър ...
11:38 / 22.02.2026
Появи се любопитно видео на Лили Иванова от маса в ресторант, хва...
11:29 / 21.02.2026
Детето чудо днес става на 50
11:03 / 21.02.2026
Как резките температурни амплитуди влияят на кръвното и имунитета...
10:04 / 21.02.2026
Кризата удари гърците
10:06 / 21.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Днес на 51 става една от най-красивите българки
13:41 / 20.02.2026
Половината от населението на Европа се отказва от собствено жилище
12:19 / 20.02.2026
Започна битката за 80 млн. долара в наследство
11:27 / 20.02.2026
Жена изтегли 70 000 евро от чужда банкова карта, арестуваха я
20:13 / 20.02.2026
Хиляди туристи тръгнаха към Пловдив, оставиха милиони
13:55 / 21.02.2026
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS