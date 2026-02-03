ИЗПРАТИ НОВИНА
The Times: Епстийн e имал тайно дете, което е било отнето от майката веднага след раждането
Автор: Марияна Стойчева 19:56
©
Джефри Епстийн "е имал тайно дете, което е било отнето от майката при раждането“. Това става ясно от имейл, за който се твърди, че е изпратен от Сара Фъргюсън – бившата съпруга на принц Андрю, съобщава изданието The Times. 

Новопубликувани документи предполагат, че педофилът може да е имал няколко деца, като Сара Фъргюсън изглежда го поздравява за раждането на син през 2011 г. Съобщение с дата 21 септември 2011 г. гласи:

"Не знам дали още използваш този BBM ( бел. ред. BlackBerry Messenger), но чух от Херцога, че ти се е родило момченце. Въпреки че никога не поддържаше връзка, аз все още съм тук с любов, приятелство и поздравления [sic] за твоето момченце. Сара xx", посочват от ITVX. 

Ако твърденията в имейла са верни, детето му в момента би било на около 15 години. Този имейл е част от над три милиона страници документи, свързани с Епстийн, които Министерството на правосъдието на САЩ публикува.

Смята се, че под името "Сара“ стои Сара Фъргюсън — бившата съпруга на принц Андрю, а именно той вероятно е споменатият в съобщението "Херцог". Осем минути по-късно е изпратено и второ съобщение, което допълнително подсказва, че именно Фъргюсън е авторът му.

"Ти изчезна. Дори не знаех, че ще имаш дете. За мен беше напълно ясно, че си ми бил приятел само за да стигнеш до Андрю. А това наистина ме нарани дълбоко. Повече, отколкото можеш да си представиш", се казва в съобщението.


03.02.2026 Името на Зеленски също изкочи във файловете "Епстийн"
02.02.2026 Името на Кирил Сакскобургготски се появи в досиетата на Епстийн
02.02.2026 Милен Керемедчиев: Контактите на "Епстийн" в България едва ли са били на много ниско ниво
02.02.2026 България се появи в досиетата на Епстийн






Pandora Winter Love Story ТУРНЕ: Магията на споделените моменти з...
15:55 / 03.02.2026
Четири мощни изригвания на слънцето в началото на февруари
16:26 / 03.02.2026
Казаха колко евро е средната заплата в Гърция
12:53 / 03.02.2026
DARA: Взех решение за "Евровизия"
18:55 / 02.02.2026
Пътешественик: Столицата на Колумбия няма нищо общо с представата...
08:12 / 03.02.2026
Едно от най-емблематичните заглавия на XXI век се завръща на голе...
16:19 / 02.02.2026

33-годишен северноирландец: Планирам да остана трайно в България и да си построя къща
33-годишен северноирландец: Планирам да остана трайно в България и да си построя къща
09:07 / 01.02.2026
Собственик на ресторант: Всеки ще получи 20% отстъпка от сметката си при нас, ако остави телефона си на бара
Собственик на ресторант: Всеки ще получи 20% отстъпка от сметката си при нас, ако остави телефона си на бара
09:24 / 01.02.2026
Единственият тунел, който свързва Северна и Южна България, остава напълно забравен
Единственият тунел, който свързва Северна и Южна България, остава напълно забравен
09:40 / 03.02.2026
Опасност за шофьорите заради съдържание в течности за чистачки, продавани в търговската мрежа
Опасност за шофьорите заради съдържание в течности за чистачки, продавани в търговската мрежа
15:29 / 01.02.2026
Официална информация от МВР-Пловдив за джипа, който се вряза в заведение в "Тракия"
Официална информация от МВР-Пловдив за джипа, който се вряза в заведение в "Тракия"
13:33 / 01.02.2026
Пловдив ще има нова автогара, но тя ще е държавна
Пловдив ще има нова автогара, но тя ще е държавна
08:33 / 01.02.2026
Георги Христов за Саня Армутлиева: Пазете се от това изчадие!
Георги Христов за Саня Армутлиева: Пазете се от това изчадие!
08:27 / 01.02.2026
Концесията на стадион "Пловдив"
Изтече видео с голи кадри на клиентка от студио за епилация в Бургас
Акция "Наглец" на Plovdiv24.bg срещу неправилното паркиране
Делото Епстийн
Световна черна хроника
