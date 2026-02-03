The Times: Епстийн e имал тайно дете, което е било отнето от майката веднага след раждането

© Джефри Епстийн "е имал тайно дете, което е било отнето от майката при раждането“. Това става ясно от имейл, за който се твърди, че е изпратен от Сара Фъргюсън – бившата съпруга на принц Андрю, съобщава изданието The Times.



Новопубликувани документи предполагат, че педофилът може да е имал няколко деца, като Сара Фъргюсън изглежда го поздравява за раждането на син през 2011 г. Съобщение с дата 21 септември 2011 г. гласи:



"Не знам дали още използваш този BBM ( бел. ред. BlackBerry Messenger), но чух от Херцога, че ти се е родило момченце. Въпреки че никога не поддържаше връзка, аз все още съм тук с любов, приятелство и поздравления [sic] за твоето момченце. Сара xx", посочват от ITVX.



Ако твърденията в имейла са верни, детето му в момента би било на около 15 години. Този имейл е част от над три милиона страници документи, свързани с Епстийн, които Министерството на правосъдието на САЩ публикува.



Смята се, че под името "Сара“ стои Сара Фъргюсън — бившата съпруга на принц Андрю, а именно той вероятно е споменатият в съобщението "Херцог". Осем минути по-късно е изпратено и второ съобщение, което допълнително подсказва, че именно Фъргюсън е авторът му.



"Ти изчезна. Дори не знаех, че ще имаш дете. За мен беше напълно ясно, че си ми бил приятел само за да стигнеш до Андрю. А това наистина ме нарани дълбоко. Повече, отколкото можеш да си представиш", се казва в съобщението.