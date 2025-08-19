ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Те са родени на една и съща дата, но с 25 години разлика, а любовта им е пример
В интервю за The Times 55-годишната звезда признава: "Знам, че изглежда сякаш живеем в разкош, но въобще не сме широкопръсти. Живеем комфортно.“
Двойката притежава две къщи в Ню Йорк, имение в Канада и приказен дом в Испания, където прекарват по-голямата част от времето си.
Зита-Джоунс споделя, че най-важното е взаимното уважение и спокойствието: "Две знаменитости накуп не са лесна работа. Винаги има две версии на истината. Но не обръщаме внимание на клюките и уважаваме личното пространство един на друг.“
Катрин и Майкъл са родени на една и съща дата – но с 25 години разлика. "Много си приличаме. И двамата сме открити и не се притесняваме да изразяваме себе си. Това ни държи заедно.“
Звездната двойка е горда с двете си деца – 25-годишния Дилън и 22-годишната Карис – и поддържа близки отношения със сина на Дъглас от предишен брак, 46-годишния Камерън.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 927
|
|предишна страница [ 1/155 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Честито на Лора Крумова!
08:23 / 19.08.2025
Един от най-известните българи днес стана на 54!
19:55 / 18.08.2025
Това е окончателният списък на участниците в "Предатели"
12:22 / 18.08.2025
Туркиня "изгоря" с 30 000 лири заради песен на Лили Иванова на ту...
09:41 / 18.08.2025
Два големи континента се приближават един към друг - възможно е о...
21:04 / 17.08.2025
Ето ги доведените деца на Преслава и Емилия
14:32 / 17.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Отиде си Димитър Димитров
19:05 / 17.08.2025
Земетресение в Южна България рано тази сутрин
08:33 / 17.08.2025
Почина голям актьор
15:33 / 18.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS