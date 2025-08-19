ЗАРЕЖДАНЕ...
|Тамън ги обявиха за двойка и вече се разделиха
След като дуото беше снимано миналия месец на интимна вечеря в Монреал и той по-късно присъства на разпродадената ѝ спирка от турнето "Lifetime“ в Канада, комуникацията им "намаля през последните две седмици“, съобщи Daily Mail.
"Тя е заета, той е зает“, сподели вътрешен човек с изданието, което също така съобщи, че двамата са си пишели съобщения "нонстоп“ през юли. "Те имат много неща, които се случват, и тръпката от новото чувство е отминала. Но няма нищо негативно в това. Те просто вече не поддържат постоянна комуникация. Това може да се промени, но засега е такова, каквото е. Нещата се охладиха“, продължи източникът.
Бившият канадски премиер също е бил обезпокоен от огромното внимание, което е получила вечерята му с Пери, която се е случила седмици след като се появи новината за раздялата на певеца от "Dark Horse“ с Орландо Блум.
"Знам със сигурност, че Джъстин не беше във възторг от публикуването на снимките“, каза източникът.
Втори източник е казал пред изданието, че в момента 40-годишната Пери и 53-годишният Трюдо са просто приятели.
Трюдо се раздели със съпругата си Софи Грегоар през 2023 г. след 18 години брак. Бившата двойка има три деца: синовете им Ксавие, на 17 години, и Адриен, на 11 години, и дъщеря Ела-Грейс, на 16 години.
Пери и Блум потвърдиха раздялата си в началото на юли след близо 10 години заедно. Двамата имат 4-годишна дъщеря, Дейзи .
