|Тайната на мълчаната вода - тя придобива особена сила, чува и сбъдва желания
Според народните поверия именно в тази нощ водата придобива особена сила – пречиства, лекува и "помни“ изречените думи. Старите българи са вярвали, че точно в полунощ водата започва да "чува“ и може да сбъдва желания.
Какво символизират Водици?
Празникът преминава през три етапа – започва с наричането на водата в нощта срещу Йордановден, продължава с Богоявление и завършва с Ивановден. В центъра на всички ритуали стои водата – като източник на живот, обновление и връзка между човека и невидимия свят.
Нашите предци са говорили на водата с уважение и обич, споделяли са ѝ тревогите и надеждите си, вярвайки, че тя ще отнесе посланията им там, където трябва.
Ритуал за мълчана вода и сбъдване на желания
Ако и днес искаш да се докоснеш до тази древна традиция, ето как се прави ритуалът за мълчана вода:
Вечерта на 5 януари, след като се стъмни, налей вода в съд – котле, купа, чаша или малка тенджерка. Добре е съдът да не е пластмасов. Изнеси водата навън – на балкона, в двора или на перваза на прозореца.
Хвани съда с две ръце, притихни за момент и просто бъди с водата. Поеми въздух, поздрави я и кажи името си на глас. Остави я под открито небе за няколко часа, за да се "измълчи“ и пречисти.
Най-силният момент – точно преди полунощ
Малко преди полунощ излез отново при водата. Вярва се, че точно тогава силата ѝ е най-голяма. Хвани съда с две ръце и ясно изречи най-съкровеното си желание. Представи си как животът ти изглежда, когато то вече е реалност – опитай се да "видиш“ тази картина във водата.
След това на глас кажи древното наричане:
"Реченото ми да бъде сторено!“
Покрий съда с чиста кърпа (по възможност бяла) и се прибери.
Сутринта на Богоявление
На 6 януари първото ти действие трябва да бъде да отидеш при водата. Измий очите си с нея и отпий с благодарност. После отново се поклони мислено и ѝ благодари.
Можеш да изпиеш водата постепенно, да поръсиш дома си, да полееш цвете. Това вече е наречена вода, която носи енергията на твоето желание.
Силата ѝ зависи от вярата, емоцията и намерението, които си вложила. А магията, както винаги, е в самите нас.
