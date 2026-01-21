Свинската мас е по-полезна от маслото

© Кое е по-добре: да намажете хляба си с масло или да сложите резен свинска мас върху него? И двете са висококалорични и съдържат мазнини.



Разгледахме разликата между свинска мас и масло и дали си струва да се откажете от едното за сметка на другото.



Свинската мас е по-естествена от маслото.



Маслото се прави чрез преработка на мляко (първо отделяне на сметаната и след това разбиването ѝ). Но свинската мас е напълно естествена храна, същата храна, която са яли нашите далечни предци. От тази гледна точка свинската мас е по-полезна за организма.



През 2016 г. беше предложена класификацията на храните по Нова поява на променливи (NOVA) . Тя е разделена на четири хранителни групи:



- непреработени или минимално преработени (плодове, зеленчуци, месо, мляко);



- преработени кулинарни съставки, получени от първата група (например растително или масло, захар, оцет);



- храна, получена с помощта на продукти от първата и втората група (например консервирана риба, хляб, сосове);



- Ултрапреработените храни са модифицирани продукти с добавени аромати, консерванти, оцветители и други добавки (примери: колбаси, бонбони, газирани напитки).



Калорично съдържание



Тук маслото печели. 100 грама масло съдържат 700–750 ккал (в зависимост от съдържанието на мазнини). Същото количество свинска мас съдържа над 900 ккал.



По-ниското калорично съдържание на маслото се обяснява с факта, че то съдържа (освен мазнини) и други млечни компоненти, както и малко вода.



Холестерол и наситени мастни киселини



Маслото съдържа повече холестерол от свинската мас. Различните видове варират в съдържанието на холестерол от 130 до 300 мг на 100 г. Свинската мас има значително по-малко холестерол - само 72 мг/100 г. Освен това, маслото съдържа повече наситени мастни киселини, около 70% от които са наситени , докато свинската мас съдържа само 40%.



Когато се консумират в прекомерни количества, наситените мастни киселини повишават нивата на липопротеините с ниска плътност (LDL), така наречения лош холестерол. Това е свързано с повишен риск от атеросклероза и други сърдечно-съдови заболявания. Поради това съвременните препоръки наблягат на ограничаването на приема на наситени мазнини, а не на пълното им елиминиране.



Ненаситени мастни киселини



Що се отнася до ненаситените мастни киселини, свинската мас също печели. Тя съдържа 47% мононенаситени мастни киселини и 11% полиненаситени мастни киселини, в сравнение с 25% и 4% полиненаситени мастни киселини в маслото.



Ненаситените мастни киселини са по-здравословни от наситените. Мононенаситените мазнини, особено олеиновата киселина, са свързани с по-ниски нива на LDL и подобрени липидни профили. Полиненаситените мастни киселини намаляват възпалението, играят роля във функцията на клетъчната мембрана и намаляват риска от сърдечно-съдови заболявания.



Витамини и минерали



Маслото е по-богато на мастноразтворими витамини, които практически липсват в свинската мас (или се съдържат в следи). По-конкретно, те включват:



Витамин А – необходим за добро зрение, функция на имунната система, здрава кожа и лигавици;



Витамин D – регулира метаболизма на калций и фосфор, важен за костите, мускулите и имунитета;



Витамин Е е антиоксидант, който предпазва клетъчните мембрани от оксидативно увреждане;



Витамин К2 - участва в разпределението на калция в организма, намалявайки отлагането му в кръвоносните съдове и поддържайки здравето на костите.



Свинската мас, от своя страна, съдържа малко количество селен. Този микроелемент е компонент на антиоксидантните ензими, играе роля в защитата на клетките от оксидативен стрес и поддържа функцията на щитовидната жлеза и имунната система.



Какъв е най-добрият начин за пържене?



Най-добрите мазнини са тези с преобладаване на наситени и мононенаситени мастни киселини (и минимално количество полиненаситени мастни киселини, които лесно се окисляват при високи температури).



Ето защо е по-добре да се пържи в свинска мас или лой (топена мазнина). Тя е доста стабилна при нагряване и произвежда по-малко продукти на окисление по време на пържене. Свинската мас може да се използва за готвене на средни и високи температури, като например пържене на месо или картофи.



Слабото място на маслото е млечната му фракция. Протеините и лактозата започват да горят дори на умерен огън, което води до бързо потъмняване и горчивина на маслото . Следователно, обикновеното масло е подходящо само за кратко, леко пържене на слаб огън (например при сотиране на зеленчуци).



Важно: При използване на пречистено масло (гхи) ситуацията се променя. То не съдържа протеини или лактоза и неговата термостабилност е много по-висока. В това отношение пречистеното масло е сравнимо със свинската мас.