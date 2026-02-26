ЗАРЕЖДАНЕ...
Светлана, бивша Гущерова, стана жертва на разкрасителна процедура
©
Моделката получила тежка алергична реакция заради смяна на цвета на косата си. "Вчера се боядисах руса... И, да, много се харесвам така. Но за съжаление получих отново алергична реакция от боята", написа блиндинката, като не скри, че сиуацията била сериозна. Това не е първият случай за нея. Преди седем години тя била приета в болница поради същата причина.
За нейно щастие коафьорът реагирал мигновено и овладял положението с урбазон.
Още по темата
/
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Бил Гейтс: Изневерих на жена ми с две рускини
19:18 / 25.02.2026
Бил Гейтс се извини
17:17 / 25.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.