Светлана Василева била на косъм да бъде приета по спешност в болница след разкрасителна процедура, пише Телеграф.Моделката получила тежка алергична реакция заради смяна на цвета на косата си. "Вчера се боядисах руса... И, да, много се харесвам така. Но за съжаление получих отново алергична реакция от боята", написа блиндинката, като не скри, че сиуацията била сериозна. Това не е първият случай за нея. Преди седем години тя била приета в болница поради същата причина.За нейно щастие коафьорът реагирал мигновено и овладял положението с урбазон.