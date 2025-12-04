ЗАРЕЖДАНЕ...
|Съпругата на Брус Уилис: Това решение бе много трудно, но има важно научно значение за изучаването на болестта
Ема Хеминг призна, че това решение е било много трудно за нея, но има важно научно значение за изучаването на болестта. Тя отбеляза, че здравето на Уилис изисква постоянни грижи, а разговорите за неизбежността на смъртта му са се превърнали във водеща тема в техния дом.
Семейството на известния актьор, запомнен от публиката с ролята си в "Умирай трудно“, преди това заяви, че диагнозата афазия е неправилна. С напредването на болестта Уилис започна да забравя не само репликите, което го накара да се откаже от киното, но и близки хора, включително собствената си майка и бившата си съпруга Деми Мур, с която поддържаше топли отношения дори след развода им. Актьорът има три дъщери със звездата от "Стриптийз“: Скаут, Румър и Талюла. Двойката беше заедно приблизително 13 години, от 1987 до 2000 г.
Признаци
Дъщерята на актьора, Румър, наскоро разкри, че баща ѝ понякога не разпознава членовете на семейството, въпреки че реагира положително на грижи и внимание. Холивудската звезда започна да показва първите признаци на заболяването преди около три години. Първоначално той имаше проблеми с комуникацията и паметта. Симптомите обаче постепенно се влошиха, което значително усложни ежедневието и работата му.
В крайна сметка диагнозата принуди Уилис да се оттегли от актьорството. Последната му роля беше в сериала Deep Water (2023), където играе ролята на детектив Джим Стоун.
За 47-годишната Ема Хеминг решението, което са взели в семейството, е трудно. Съпругата на 70-годишния холивудски актьор иска мозъкът му да е от полза за други пациенти.
Диагноза
Първоначално се смяташе, че става въпрос за афазия, но впоследствие на звездата от "Умирай трудно“ беше поставена диагноза фронтотемпорална деменция, като болестта прогресира. След смъртта му специалистите ще могат да проведат необходимите изследвания, за да разберат механизмите на заболяването и да идентифицират генетични мутации.
Подобни изследвания ще помогнат за подобряване на диагностиката на пациенти с деменция и могат да доведат до напредък в лечението на това сложно заболяване, съобщи WP Times.
В момента Брус Уилис живее отделно от семейството си. Той е преместен в друг дом, където всичко е оборудвано, за да отговори на нуждите на болен човек. Холивудският актьор е под 24-часово наблюдение от лекари и болногледачи. Ема Хеминг и Брус Уилис са женени от 2009 г. Те имат още две дъщери: Мейбъл, на 13 години, и Евелин, на 11 години, пише "Телеграф".
