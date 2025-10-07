ИЗПРАТИ НОВИНА
Суперпълнолуние тази вечер - какво да очакваме?
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:07
©
Октомври поднася един от най-впечатляващите астрономически и астрологически феномени за годината! На 7 октомври 2025 г. в 6:47 ч. сутринта настъпва Пълнолуние, което освен всичко друго е и Суперлуна. 

Ако сте усетили лек прилив на тревожност, но и на неудържима жажда за промяна, не се изненадвайте – мощната небесна енергия вече набира скорост.

Какво означава Суперлуна?

Терминът Суперлуна се използва, когато Пълнолунието съвпада с момента, в който Луната е сравнително близо до Земята. Това я прави да изглежда по-ярка и малко по-голяма от обичайното, сочи Аstronomy.

В астрологичен план, това усилва енергийното въздействие на пълнолунието. Всички емоции, промени и тенденции, които носи фазата, ще бъдат усетени с по-голяма интензивност. Пригответе се за силен емоционален заряд!

Пълнолуние в Овен

Действие

Смелост

Импулсивност

Това Суперпълнолуние попада в знака на Овен – първият и най-енергичен знак на зодиака. Овенът управлява нашите действия, решителност, индивидуалност и започването на нови неща.

 

Какво означава пълнолуние в Овен?

Прилив на мотивация – това е идеалното време да започнете на чисто. Имате план за нов проект, тренировъчна програма или голям ремонт? Сега е моментът да направите първата, смела крачка.

Лична сила – чувствата ви за лична независимост и сила ще бъдат засилени. Не се страхувайте да отстоявате позицията си и да поставите здрави граници в отношенията.

Внимание към конфликтите – Овенът е огнен и импулсивен. Комбиниран със силата на Суперлуната, това може да доведе до повишена раздразнителност и емоционални реакции. Ако не внимавате, може лесно да възникнат спорове.

Как да използваме тази енергията на пълнолунието?

Пълнолунието винаги носи кулминация и осъзнаване. Помислете за това, което сте започнали преди шест месеца. Кажете "да“ на смелостта. Използвайте тази енергия, за да направите нещо, от което отдавна се страхувате. Обадете се на този работодател, резервирайте си самостоятелно пътуване или си направете нова, дръзка прическа.

Направете си ритуал за освобождаване или пречистване. Напишете на лист всичко, което ви задържа – стари навици, токсични връзки, съмнения в себе си. След това изгорете листа, разбира се на безопасно място, с намерението да го освободите завинаги от живота си.

 



