|Страхотна новина: Близначката Алекс ще става майка
Baby on board - "Вече знаем как изглежда любовта. Сега ще я видим как расте.
Още едно сърце към всички останали.“
С кратък, но емоционален текст Алекс сподели, че семейството ѝ ще се увеличи, а новината бе посрещната с вълна от радостни реакции от фенове и близки.
Сестра ѝ Влади, която е в Тайланд със съпруга си Стефан, също сподели кадър, към който написа "Диви маймунки на плажа и една бъдеща леля Влади".
На огледалната и символична дата 12.12.2025 г., тя и нейният любим се заклеха във вечна вярност, поставяйки началото на една нова и вълнуваща глава от живота си. Сватбата ѝ беше стилна, елегантна и споделена с последователите ѝ чрез красиви кадри.
Още тогава мнозина отбелязаха колко хармонично и щастливо изглежда двойката. А днес тази любов навлиза в нова, още по-вълнуваща фаза – родителството, припомня Edna.bg.
