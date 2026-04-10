Стефани Кирякова е българска бивша състезателка по художествена гимнастика, златна олимпийска медалистка от Токио 2020. Родена е на 5 януари 2001 г. в Бургас.

"Ние започваме да мислим за сватбата от сега, така че очаквайте скоро" - това съобщи олимпийската шампионка по художествена гимнастика Стефани Кирякова в ефира на "На кафе".

Тя разказа как е казала едно от най-важните "да" в живота си. Призна, че макар и двамата с половинката ѝ да са знаели, че рано или късно ще стигнат до годеж, самият момент я е изненадал.

"Не очаквах да ми предложи на това пътуване. Иначе и двамата знаехме, че ще има рано или късно годеж", сподели Кирякова.

Романтичната история се развива по време на пътуване до Швеция, където компанията заминава за концерт.

"Бяхме с наши близки приятели. Отидохме в Швеция на концерт на Ханс Цимер, което беше причината да отидем там", разказа тя. Големият момент настъпва в деня на рождения ден на тяхна приятелка, когато групата решава да отбележи повода по нестандартен начин.

"В деня, в който той ми предложи брак, приятелка от компанията имаше рожден ден и по този повод се качихме на хеликоптер. Когато слязохме, за да си направим снимки... когато уж да се снимаме с него, получих предложението", разкри Стефани. Емоцията е била силна и напълно истинска. "Проляхме сълзи от щастие и най-хубавото предстои", каза тя.

Олимпийската шампионка не скри, че вече гледа напред към следващата голяма стъпка.