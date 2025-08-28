ЗАРЕЖДАНЕ...
|Старт на новия сезон в УЕФА Шампионска лига - големи дербита и нови емоции
Очакванията са жребият да донесе редица футболни дербита между отбори тежка категория като шампиона ПСЖ, рекордьора по европейски титли Реал Мадрид, Манчестър Сити, Ювентус, Барселона, Арсенал, Байерн Мюнхен, Интер и др. Първите срещи от фазата на лигата ще се изиграят на 16 септември, а финалът на турнира е насрочен за 30 май 2026 г. на "Пушкаш Арена“ в Будапеща.
Феновете ще могат да се насладят на най-интересните двубои от УЕФА Шампионската лига в каналите на MAX Sport, а Champions TV се завръща с още повече емоции. Форматът, създаден в партньорство между А1, bTV и Sportal.bg, ще предложи комбинирано предаване на живо на всички късни мачове всяка вторник и сряда вечер, а в първата седмица от турнира и в четвъртък.
Зрителите ще могат да гледат пълните мачове в каналите на MAX Sport и bTV Media Group, а в Champions TV – специално комбинирано предаване с избрани акценти от всички късни срещи, достъпно онлайн на maxsport.sportal.bg/championstv/, напълно безплатно и без нужда от регистрация. В сряда най-интересните моменти от срещите ще се излъчват по btvsport.sportal.championstv.
В богатото портфолио от спортни права на А1 присъстват редица водещи футболни турнири и първенства, сред които УЕФА Шампионска лига, УЕФА Лига Европа, УЕФА Лига на конференциите, испанската Ла Лига, италианската Серия А, Купата на Италия, Купата на Испания, Купата на Франция, Купата на Турция, Копа Либертадòрес и Копа Судамерикана. Всички те са достъпни за абонатите с пакет MAX Sport PLUS.
