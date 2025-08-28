ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Старт на новия сезон в УЕФА Шампионска лига - големи дербита и нови емоции
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:20Коментари (0)123
©
Днес в Монако предстои да бъде изтеглен жребият за груповата фаза в турнира УЕФА Шампионска лига за сезон 2025/26. Това е втората година, в която надпреварата се провежда по обновения формат с 36 отбора, всеки от които ще изиграе по осем мача срещу различни съперници – четири като домакин и четири като гост. Първите осем в класирането ще продължат директно към осминафиналите, а тимовете, завършили между девето и двадесет и четвърто място, ще се срещнат в плейофи за останалите места в елиминациите.

Очакванията са жребият да донесе редица футболни дербита между отбори тежка категория като шампиона ПСЖ, рекордьора по европейски титли Реал Мадрид, Манчестър Сити, Ювентус, Барселона, Арсенал, Байерн Мюнхен, Интер и др. Първите срещи от фазата на лигата ще се изиграят на 16 септември, а финалът на турнира е насрочен за 30 май 2026 г. на "Пушкаш Арена“ в Будапеща.

Феновете ще могат да се насладят на най-интересните двубои от УЕФА Шампионската лига в каналите на MAX Sport, а Champions TV се завръща с още повече емоции. Форматът, създаден в партньорство между А1, bTV и Sportal.bg, ще предложи комбинирано предаване на живо на всички късни мачове всяка вторник и сряда вечер, а в първата седмица от турнира и в четвъртък.

Зрителите ще могат да гледат пълните мачове в каналите на MAX Sport и bTV Media Group, а в Champions TV – специално комбинирано предаване с избрани акценти от всички късни срещи, достъпно онлайн на maxsport.sportal.bg/championstv/, напълно безплатно и без нужда от регистрация. В сряда най-интересните моменти от срещите ще се излъчват по btvsport.sportal.championstv.

В богатото портфолио от спортни права на А1 присъстват редица водещи футболни турнири и първенства, сред които УЕФА Шампионска лига, УЕФА Лига Европа, УЕФА Лига на конференциите, испанската Ла Лига, италианската Серия А, Купата на Италия, Купата на Испания, Купата на Франция, Купата на Турция, Копа Либертадòрес и Копа Судамерикана. Всички те са достъпни за абонатите с пакет MAX Sport PLUS.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Любимка на хиляди днес става на 56
10:17 / 28.08.2025
Елтън Джон: Не знам колко време ми остава
22:08 / 27.08.2025
Познахте ли го? Вече 25 години е с една и съща жена!
15:24 / 27.08.2025
Борис Бонев за Георги Илиев: Ще се разплача
15:09 / 27.08.2025
Честито на Деян Донков!
14:45 / 27.08.2025
Съпругата на Брус Уилис: Мозъкът му вече го изоставя
13:38 / 27.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
"Идваме тук, защото няма пари": С хладилни чанти под ръка, гърците замениха почивките с еднодневни екскурзии
"Идваме тук, защото няма пари": С хладилни чанти под ръка, гърците замениха почивките с еднодневни екскурзии
13:48 / 26.08.2025
Моловете залязват, до края на 2026 г. се очаква да бъдат надминати от ритейл парковете
Моловете залязват, до края на 2026 г. се очаква да бъдат надминати от ритейл парковете
15:07 / 26.08.2025
Шофьор мина през Тунела в Пловдив с 247 км/ч
Шофьор мина през Тунела в Пловдив с 247 км/ч
13:13 / 26.08.2025
Финансов експерт: Ако искаме да сме богати, първото нещо, което правим, когато имаме пари, е да отделяме за себе си
Финансов експерт: Ако искаме да сме богати, първото нещо, което правим, когато имаме пари, е да отделяме за себе си
13:10 / 27.08.2025
Много скоро предстои сватба!
Много скоро предстои сватба!
22:24 / 26.08.2025
Собственик на агенция: Панелните блокове, старите тухлени кооперации и сградите, построени преди 2007 г., са изправени пред голяма опасност
Собственик на агенция: Панелните блокове, старите тухлени кооперации и сградите, построени преди 2007 г., са изправени пред голяма опасност
08:58 / 26.08.2025
Проф. Рачев: Отлагаме есента чак за ноември!
Проф. Рачев: Отлагаме есента чак за ноември!
07:57 / 26.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Локо в Първа лига, сезон 2025/2026
Предаване "Цветовете на Пловдив"
БК Академик Пловдив
Акция на ДАНС и КПКОНПИ, обискираха дома и офиса на шефа на Митниците
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: