|Старите ергени се помириха
След края на шоуто се появиха информации, че мачовците са в обтегнати отношения. Тогава се твърдеше, че Мартин и Виктор не общуват с последния влязъл ерген в шоуто - Васил Пенев. А причината - не го харесват. След края на предаването въпросните двама ергени не се следват в социалната мрежа - нещо, което още повече засилва твърденията, че са на нож.
В самото шоуто пък, излъчено през пролетта в ефира на Би Ти Ви, ясно се видя, че дуото Елвиса-Виктор, което от първия ден в шоуто си стана близко, е на нож с третия мъж в предаването. В един от епизодите диалогът между Виктор и Васил нажежи напрежението. Мартин констатира, че Пенев се е държал пренебрежително и грубо е прекъснал Виктор. И наистина дълго време нито Мартин, нито Русинов дават индикации, че поддържат връзка с третия от "Ергенът".
Дори Васил не поканил колегите си на рождения си ден, който бе доста след края на формата. Но изглежда, нещата се променят. И Виктор и Васил загърбват различията, ако изобщо има такива. А сега вече дават наченки, че се сближават, че дори и да създадат приятелство.
Преди няколко дни обаче Васил се показа от фитнеса. А до него бе колегата му от шоуто, което ги направи известни - Виктор. "Затваряме дискотеката", написа последният влязъл в шоуто през миналата година, показвайки празната зала, а на метри от него е Русинов.
За никого не е тайна, че Виктор и Васил тренират усилено всеки ден. Последният ерген участва редовно в маратони. Наскоро се впусна в бягане към връх Вихрен. А седмица по-късно изкачи Мусала, като написа, че за него това е като разходка в парка, пише "България Днес".
