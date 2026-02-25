ИЗПРАТИ НОВИНА
Станаха ясни финалистките в "Ергенът", последният полет ги издаде
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:02
Имената на участничките, достигнали до финала на романтичното риалити "Ергенът“, бяха разкрити по неочакван начин. Снимките на предаването в Шри Ланка вече приключиха и екипът, заедно с момичетата, се прибра в България.

Анна-Мария Граченова, която участва в предишния сезон на шоуто, обяви в своя подкаст, че една от сигурните финалистки е Михаела. Тя е стигнала до този извод, след като е видяла видеа и сторита от финалното парти на продукцията.

"Дами и господа, едната ни финалистка, евентуално победителка, е Михаела“, заяви уверено Анна-Мария. "Това означава, че тя все още е в Шри Ланка, което пък означава, че е една от финалистките“, заключи тя.

Граченова отправи и риторичен въпрос към разкритата участничка: "Мишенце, котенце, ако гледаш това, кажи ми моля ти се, някой в тия договори не ти ли обясни сторита да не пускаш от Шри Ланка, докато си още там?“.

Инстаграм коментар разкри финалистките

Впоследствие стана ясно, че освен Михаела, до финалната фаза на предаването са стигнали още Румяна и Нурджан. Информацията дойде от коментар под публикация на Анна-Мария в Инстаграм, оставен от нейна последователка на име Даниела.

"Вчера в полет Дубай-София бяха една до друга – Михаела, Румяна и Нурджан + Илиана и Бубето от вашия сезон :) така че да“, пише в коментара, който потвърждава кои са трите финалистки в новия сезон на "Ергенът“.


