ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Спешно оперираха Здравко от "Ритон"
Мили приятели днес бях опериран, след злополучно падане от 3-метрова стълба, монтирайки светеща украса за Коледа. Това написа Здравко от емблематичния дует "Ритон".
Счупването е малко под глезена на левия крак - едно от най-неприятните. Извиняваме се на всички, към които бяхме поели ангажименти за участие, през празничния месец декември, че няма да можем да ги изпълним. За жалост концертът ни “ Случва се нещо на рожден ден", в зала 1 на НДК, на 20.01, който е почти разпродаден, също се отлага.
Новата дата за провеждането му ще обявим в най-скоро време. Новото заглавие може би ще бъде: “Случва се нещо на рожден ден, на патерица", но без патерици!
Пазете здравето си и ми стискайте палци, написа още Здравко в социалните мрежи.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2479
|предишна страница [ 1/414 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Честито: Мирослав е победителят на 100 000 лева
08:46 / 06.12.2025
Изпитана вкусна рецепта за днешното шаранче
09:03 / 06.12.2025
Много добра и чакана новина за рибарите на Пловдив
07:00 / 06.12.2025
Защо се пази люспа от шарана за Никулден в портфейла и какво да п...
06:30 / 06.12.2025
Гвардеец: Плащат ни 1500 евро на месец, но никой не идва заради п...
20:40 / 05.12.2025
Управленски рокади в bTV, тръгва си ценен кадър
15:38 / 05.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Чисто нов мерцедес получи като подарък наша певица
14:47 / 04.12.2025
Дъщерята на Глория и Ергенът Орлин са заедно
17:01 / 05.12.2025
Историци настояват за празнуване на 1400 години българска държава
12:27 / 04.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS