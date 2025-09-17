ЗАРЕЖДАНЕ...
|Софи Маринова гушка бебе
Дъщерята на брата на Софи Маринова е родила момче в отделението по акушерство и гинекология в МБАЛ "Рахила Ангелова" в Перник.
София Маринова и перничанинът Георги Христов са станали родители на малкия юнак в сряда миналата седмица. За това потвърди началникът на отделението д-р Ивайло Лазов, който е направил секцио на младата майка.
"Самата Софи Маринова е посетила младата родилка веднага след раждането", потвърди д-р Лазов.
"Ами голяма ми е родата, всички са много хубави хора, хайде да расте здрав и силен юнакът, хайрлия да е", ориса го ромският славей.
21-годишната племенница на Софка и Георги, който е служител в офис в Перник на голям мобилен оператор са кръстили бебето си Христо. То се е родило близо 3,200 кг.
София е кръстена на именитата певица Софи Маринова. Младото семейство живее в миньорския град. Те са избрали д-р Лазов, като един от най-добрите лекари в своята сфера. Ивайло Лазов е уважаван и много ценен доктор с опит, който е предпочитан от хиляди жени не само от Перник, но и от цялата страна.
49-годишната попфолк изпълнителка от Етрополе пя на сватбата на племенницата си през април тази година. Тогава тя се бе спретнала в червена рокля по тялото, съчетана с бяла пелерина от ефирна материя. Косата й беше хваната на кок, припомня "България Днес".
"Приличаме си с булката, нали сме една кръв", засмя се Маринова. Според присъствали на партито тогава ромската перла бе пръснала общо над 2000 лева на венчавката, а след това е дала 50 000 лева на щастливата младоженка, която не пропусна да й благодари сърдечно. Сега Софи със сигурност също се е отчела подобаващо, браво!
