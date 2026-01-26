ИЗПРАТИ НОВИНА
Снимката, която потресе социалните мрежи по света
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:47
©
Видео на родители, носещи малките си бебета в ергономични раници, а бащата държащ 2 бутилки с кислород, се разпространява мълниеносно из социалните мрежи през последните 3 дни. Причината е проста и изключително трогателна – издирва се семейството от клипа, защото един човек иска да им подари автомобил, за да могат да се придвижват безопасно. 

Видеото, което обедини хиляди

От клипа ясно се вижда как двама грижовни родители носят бебетата си, които се нуждаят от кислород през цялото време. Децата са поставени в ергономични раници, бащата носи 2 кислородни бутилки, от които всяка доставя кислород на едно от бебетата чрез маска. Отделно майката и бащата са натоварени и с раници с багаж на гърба си.

Видеоклипът е публикуван от фотографа Йесения Бараза и е заснет от нея по време на пътуването й до Мексико Сити на 9 януари. Точно преди 3 дни тя го публикува в профилите си в социалните мрежи с думите:

"Това е видеото, което заснех по време на пътуването си до Мексико Сити на 8 януари. Развълнувах се, когато видях двойка, която вървеше с двете си бебенца, притиснати до гърдите им… докато не видях добре какво държи бащата в ръцете си: кислородни бутилки. Това разтърси сърцето ми. Публикувах видеото едва преди три дни, защото хората, които ме познават, знаят, че обичам първо да наблюдавам, да размишлявам и да пиша.“

Публикацията бързо достига до хиляди хора и докосва сърцата им, а един добър човек на име Хериберто Вергас се включва, като иска да помогне на семейството, подарявайки им кола за безопасно придвижване с двете малки бебета, които се нуждаят от кислород през цялото време.  

Хората започват да споделят видеото, както и стопкадри от него, с надеждата да бъдат открити двамата родители от Мексико Сити. Снимки се появяват и в българска група за бебеносене. И докато много хора се питат дали това не са генерирани кадри от ИИ, мексиканската двойка е открита, благодарение на силата на социалните мрежи.

Йесения Бараза споделя своевременно, че майката на малките бебета се е свързала с нея, за да й благодари, като публикува видео в TikTok, в което изразява признателност към нея и към всички, които са се включили с чисти сърца в каузата.

 Благодарност за всички

"Здравейте, аз съм майката на бебетата и бих искала да благодаря на всички хора, които са се включили в коментарите и са ни пожелали хубави неща. Много сме изненадани от отзвука, който предизвика видеото и колко далеч стигнаха нещата.“

Vale, както е името на мексиканката, благодари и на човекa, който им подарява кола, като уточнява, че това изключително много ще им помогне, за да водят децата си на консултация и прегледи до болницата.

"Това със сигурност не е нещо, което се случва всеки ден и не е нещо, което сме предполагали, че ще се случи точно на нас“, казва още Vale.

Много хора, до които достига публикацията, искат да дарят средства за медицинските нужди на бебетата, но Vale e категорична, че медицинските застраховки поемат всичките им нужди и заявява категорично, че не иска да отнемат "пари, които биха могли да помогнат на други бебета в подобно или по-критично състояние“.

Самият Хериберто, който се занимава с продажба на коли, пише в социалните мрежи, че автомобилът ще бъде доставен на семейството от Мексико в началото на февруари месец.

"Колата ще бъде доставена между 6 и 15 февруари.  Момент, който не само ще зарадва едно семейство, но и цяло Мексико, защото тази история е видяна от много хора и докосна много сърца. Благодаря на Бог, че ми позволи да бъда част от това. Нещата, направени от сърце, не се нуждаят от шум, а от ангажираност“, категоричен е човекът с добро сърце.







