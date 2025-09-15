ЗАРЕЖДАНЕ...
|След сватбата Мария стяга къща
Мнозина нейни последователи първоначално предположиха, че имотът се намира в София, но според наш източник Мария е категорична – новото жилище е в града, в който е отраснала.
Къщата, в която Отварачката инвестира вече повече от година, е достатъчно голяма, за да приюти не само нея и дъщеря ѝ Марая, но и майка ѝ Йорданка, сестра ѝ Ирена с децата ѝ. Жените в семейството са сами, без мъже до себе си, и спокойно могат да живеят заедно, за да си помагат в ежедневието.
До момента имотът е глътнал поне половин милион лева, а най-скъпата част тепърва предстои – обзавеждането с луксозни мебели и декорации. Къщата не е наследствена, а закупена лично от певицата.
За Мария това е своеобразен символичен завой в живота. Още във "ВИП Брадър" тя призна, че след раздялата си с Християн Гущеров е останала буквално без нищо – само с дрехите на гърба си, празен портфейл и торба със злато, продадено на безценица. Тогава певицата дори е брояла стотинки в магазина и се е чудила как ще плати училището на дъщеря си.
През годините тя се освободи от последния си апартамент в "Лозенец" и дълго време живя под наем. След поредица от неуспешни връзки и бурни раздели, включително с последния си съпруг Мирослав Соколов – Миро Дзвера, от когото се разведе заради насилие и обиди, Мария най-после намира стабилност.
С новия си дом в Стара Загора фолкдивата слага символична черта на трудното си минало и започва нов етап в живота си – този път със стабилна основа под краката си, пише "България Днес".
