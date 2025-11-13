След бурния си втори развод тя се връща при първия си мъж

© Докато Дениз Ричардс преминава през бурен развод с Арън Фипърс, феновете започнаха да се питат дали актрисата не е подновила отношенията си с бившия си съпруг - холивудската звезда Чарли Шийн. Скорошно интервю на Шийн отново разпали слуховете, но източници, близки до Ричардс, внесоха яснота по въпроса.



Според техните думи, Дениз "не обича Чарли по начина, по който го е обичала преди". Те обясняват, че тя все още изпитва уважение и обич към него като към баща на децата им, но дотам се простират чувствата ѝ.



"Дениз е много благородна и вярва, че децата ѝ трябва да поддържат отношения с баща си", споделя източникът. "Но нищо повече от това."



Шийн признава, че е бил трогнат от думите на бившата си съпруга в новия документален филм на Netflix, където тя го описва като "не такъв, какъвто хората си мислят".



Дениз Ричардс и Чарли Шийн се запознават през 2000 г., започват връзка година по-късно и сключват брак през 2002 г. Те имат две дъщери. През 2005 г., докато Ричардс е бременна с втората им дъщеря, тя подава молба за развод, позовавайки се на "непреодолими различия". Разводът е финализиран през ноември 2006 г.



В момента актрисата е въвлечена в ново съдебно дело - този път срещу Арън Фипърс. Разводът им е съпроводен с взаимни обвинения - Ричардс твърди, че е била малтретирана, а Фипърс я обвинява в изневяра и злоупотреба с наркотици.



Ситуацията се изостря след ареста на Фипърс, който беше извършен по обвинения в домашно насилие и сплашване на свидетели. Гаранцията му бе определена на 200 000 долара, а адвокатът му твърди, че арестът е свързан с "неверни обвинения" от страна на Ричардс и добавя, че очакват Фипърс да бъде оправдан.