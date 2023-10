След 8-годишна пауза тя се завръща

© Филмът "What Happens Later“ е нова романтична комедия, в която 61-годишната Мег Райън се завръща като актриса, режисьор и сценарист.



След участието си в любими филми като "Когато Хари срещна Сали“ и "Безсъници в Сиатъл“, тя затвърди статута си на вечната кралица на романтичните комедии.



С нарастването на славата й обаче растеше и решимостта й да се отдръпне от светлината на прожекторите.



"Взех си голяма почивка, защото чувствах, че има толкова много други неща, които исках да развия“, каза тя.



Мег Райън има две деца – Джак, на 31 години, от бившия ѝ съпруг Денис Куейд и дъщеря Дейзи на 18, която тя осинови през 2006 г.



"Хубаво е да мислиш за актьорството като за работа, а не за начин на живот“, каза тя в голямо интервю за американското списание People.



Сега – осем години след последния й филм "Итака“, нейният режисьорски дебют през 2015 г., тя се завръща на големия екран този ноември с новата романтична комедия "What Happens Later“. Това е история за бивши любовници, които за една нощ се озовават заедно на регионално летище заради забавяне на полетите.



Райън, към която във филма се присъединява Дейвид Духовни, нарича цялата продукция на тази романтична комедия "магическа“.



Новата романтична комедия с участието на Мег Райън тръгва по кината по цял свят на 3 ноември, пише БГНЕС.