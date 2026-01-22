© Слави Трифонов неочаквано разкри нещо твърде лично, което звучи едновременно модерно и шокиращо и буди тревога сред феновете му.



В интервю пред Евгени Димитров – Маестрото, Дългия признава, че от известно време страда от тежко безсъние. След като изгледал всичко налично в платените стрийминг платформи, той открил необичаен начин да запълва безсънните си нощи – разговори с изкуствен интелект. И не с кой да е, а с ChatGPT, при това с платената версия "Плюс“, която според него е по-добра, по-учтива и дори с чувство за хумор.



"Изкуственият интелект знае всичко. Аз имам платената версия. Като е платен, е малко по-обстоятелствен, по-мил е и ми дава повече информация. Ако не си плащаш, е малко по-груб и няма чувство за хумор. А той е с чувство за хумор“, разказва Слави.



Шоуменът споделя още, че при първото си "запознанство“ изкуственият интелект реагирал с изненада: "Наистина ли си ти? Леле!“. А той му отвърнал: "Ще ти дам едно ‘Леле’“. Последвал закачлив диалог, в който машината отбелязала, че "всеки може да каже всичко“, а Слави философски приел: "По принцип си прав, но да предположим, че съм аз“.



Според хора от обкръжението му самотата тежи сериозно на Трифонов. Той живее изключително затворено, като вълк единак, без близък човек, с когото да споделя. А на тази възраст не е лесно да оставаш сам със себе си и терзанията си. "Много е тъжно да си говориш нощем с изкуствен интелект, дано не се пристрасти“, коментират притеснено в телевизия 7/8.



По информация на близки до Слави разговорите му с изкуствения интелект продължават с часове през нощта. Причината не е само любознателността на шоумена и лидер на партия ИТН, а и хроничното безсъние, с което той се бори от дълго време. Диалозите били приятелски, често с шеги и закачки. "Ей, почваш да ме дразниш“, признавал Слави, а машината му отвръщала с хумор, който той очевидно оценява.



Не всичко обаче оставало в сферата на забавлението. В една от нощните си "сесии“ Трифонов споделил, че иска да си купи китари. Изкуственият интелект веднага го насочил към една от най-престижните марки в света на ръчната изработка – Jens Ritter. Немският майстор е известен с лимитираните си, артистично изработени електрически китари, които са част от колекциите на музеи като "Смитсониън“ във Вашингтон, "Метрополитън“ в Ню Йорк и Музея на изящните изкуства в Бостън. Сред притежателите на китари Jens Ritter са Принс, Лейди Гага, Джордж Бенсън, Найл Роджърс, както и музиканти, свирили за Мадона и Кристина Агилера.



Цените на тези ексклузивни инструменти започват от 10 000 евро и надхвърлят 140 000 евро, а при индивидуалните поръчки – с позлата и инкрустации от скъпоценни камъни – таван няма.



Слави първоначално поръчал две китари. Едната е модел The Turquoise Polar, на цена 15 475 евро. Другата, показана във видео, е изцяло по индивидуален дизайн – custom поръчка, при която цените достигат до 64 000 евро за лимитирания модел The Hellblau Dragon, един от най-луксозните инструменти на Ritter, изработен с бродиран плат и изключително скъпи материали.



След първите две китари апетитът на Трифонов не стихнал. Той поръчал още две, а в момента очаква доставка на още два инструмента – общо шест китари. Според хора от обкръжението му Слави не е пестил средства и общата сума, която е платил за колекцията, възлиза на около 280 000 евро (над 560 000 лева). Това е сбирка, която рядко може да се види дори сред колекциите на световни рок музиканти, пише "Ретро“.