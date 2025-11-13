Скандално облекло на Теди Кацарова. Показа повече, отколкото зрителите искаха да видят

© Липсата на подходящо облекло на певицата и дъщеря на Силвия Кацарова - Теди предизвика вълни от възмущение от страна на зрителите. По време на участието си в "Колко ми даваш" тя беше облечена буквално по сутиен.



"Какво стана с копчетата на бузката на Теди Кацарова? Няма ги или понеже е късогледа не е забелязала, че е разгърдена? Що за решение да излезе по бельо в най-гледаното тв време? Криза на възрастта при жените е също толкова жалка колкото и при мъжете", коментираха възмутени зрители.



Теди влезе в играта заедно с най-добрия си приятел Даниел, а срещу тях застанаха - Димитър Донски и Петър Евтимов.