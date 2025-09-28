© Скандал между бивши! С това стартира третият сезон на "Пееш или лъжеш". На сцената Димитър Рачков не издържа и изстреля истинска бомба: "Тя ми каза ти нищо не правиш за нашите отношения. А аз вече й бях купил дюнер!", визирайки екслюбимата си Мария Игнатова. И продължи още по-пиперливо:



"Съвършена, да не ти е в къщата!". Но шоуто не спря дотук. В първия епизод царят на попфолка Азис нахлу като специален гост и нов "звезден детектив". С него панелът вече има оръжие, което обръща играта с главата надолу.



На диванчето седнаха и познатите физиономии - Иван и Андрей, разбира се и самата Игнатова. Но за допълнителен пикантен привкус и DJ Дамян. В типичния си стил Рачков го ужили:



"Всичко бих простил, освен едно – че направи дует с Миле Китич преди мен!" и нарочно го представи като... DJ Теди Джорджо. Голямата ДесиСлава, която уж трябваше да помага на Азис, но всички си спомнят как миналата година се издъни точно в същото шоу. А пък дамите Игнатова и ДесиСлава решиха да залагат на диво животински вайб и двете в леопардови рокли! Рачков, без да изпусне момента, ги заби с реплика: "Като от Шуменското плато сте!" и залата се пръсна от смях.