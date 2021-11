Шон Мендес и Камила Кабейо се разделиха

© Младите звезди на музиката Шон Мендес и Камила Кабело са се разделили след продължила две години връзка, съобщи И!Нюз.



По повод раздялата 24-годишната Кабело и 23-годишният Мендес са публикували съвместно съобщение в социалните мрежи.



"Здравейте, приятели, решихме да прекратим романтичните си отношения, но чисто човешката ни обич един към друг все още е силна. Започнахме връзката си като най-добри приятели и ще си останем такива. Благодарим на всички за подкрепата", пишат изпълнителите.



Камила и Шон се запознаха и станаха приятели през 2014 г. по време на съвместни концерти на Мендес и групата "Фифт хармъни", на която беше член Кабело. През 2015 г. те записаха дуетното парче "I Know What You Did Last Summer". Връзката им започна през лятото на 2019 г., след като заснеха съвместно видео за хита "Senorita".



Шон Мендес и Камила Кабело вероятно ще изненадат мнозина с вестта, че вече не са двойка, тъй като изглеждаха неразделни. Те дори прекараха заедно изолацията заради коронавирусната пандемия и за последно бяха видени на скорошно парти по случай празника Хелоуин.