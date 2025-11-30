ИЗПРАТИ НОВИНА
Шеф Токев: Това е голяма крачка към по-нататъшното кулинарно развитие на България
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:31
© NOVA
Ще влезе ли България най-после в престижния световен стандарт за оценка на ресторанти "Мишлен"? Предстои София да подпише договор за предварителен одит на кулинарната сцена у нас.

Какво трябва да направят ресторантите, за да влязат в тази класация и как трябва да изглежда шопската салата, за да впечатли тайните оценители? Темата коментира топ готвачът Андре Токев пред NOVA.

Инспектори идват под прикритие в България, за да видят има ли ресторанти, достойни за "Мишлен"

"Аз съм много радостен за тази новина и благодаря на Столичната община, че се пребори инспекторите да дойдат в България, което е една голяма крачка към по-нататъшното кулинарно развитие на България", заяви Андре Токев.

Според него това е голяма крачка. И обясни, че звездата "Мишлен" означава високо качество. "Това е една крачка, която подпомага и малките производители — фермерските продукти, тъй като ще се изискват качествени продукти в ресторантите. Обучението на младите хора, вдигането на нивото. Това не е само един отрасъл — то е свързано от обучение, до производство, до туризъм", обясни шеф Токев.

Той благодари на Столична община за инициативата и обясни, че някоя институция трябва да покани инспекторите, не може ресторантите сами.







Статистика: