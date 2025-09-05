ИЗПРАТИ НОВИНА
Сашка Васева: Виждам ги хората
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:44Коментари (0)391
©
"Чувствам се щастлива, че съм жива и здрава! Всичко е много добре! Развиват се добре нещата. Няма на скенера никакъв растеж на тумора тоест е овладяно положението на 100 %! Ще бъда жива, жива съм, здрава съм!", това категорично заяви певицата Сашка Васева по време на участието в предването "Преди обед" с водеща Венета Райкова.

Тя отново коментира състоянието със здравето ѝ и какво се е променило в живота ѝ, след разкриването на страшната диагноза:

"Това вече бяха последиците от това, което ми се случи... продължавам да се боря, но смятам, че ще се справя. Вярвам, че Бог ще ми даде отново щастието да виждам подробностите, да виждам красивите очи на дъщеря си! В момента зрението ми се подобрява, но все още виждам в мъгла и като на Фотошоп виждам. Не мога да отразя как се е отразило времето на някого, не мога да го видя. Виждам ги хората красиви, каквито ги помня преди 10 години", обясни тя.

6 години певицата се лекува от тумор в мозъка, който засегна очния ѝ нерв, заради което претърпя операции, чрез които се надява за възвърне напълно зрението си един ден.


предишна страница [ 1/186 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Waze все още отказва да въведе полезна функция
11:51 / 05.09.2025
Експерт: Крадците разпознават домовете без аларма по надписа "Зло...
09:25 / 05.09.2025
Вицепрезидентът Илияна Йотова с официално посещение в община "Род...
06:05 / 05.09.2025
Вицепрезидентът с официално посещение в община "Родопи" за Съедин...
22:49 / 04.09.2025
Великата Валя Балканска накара цяла България, Ламин Ямал и Испани...
21:58 / 04.09.2025
Почина Джорджо Армани
16:25 / 04.09.2025

