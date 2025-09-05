Сашка Васева: Виждам ги хората

© "Чувствам се щастлива, че съм жива и здрава! Всичко е много добре! Развиват се добре нещата. Няма на скенера никакъв растеж на тумора тоест е овладяно положението на 100 %! Ще бъда жива, жива съм, здрава съм!", това категорично заяви певицата Сашка Васева по време на участието в предването "Преди обед" с водеща Венета Райкова.



Тя отново коментира състоянието със здравето ѝ и какво се е променило в живота ѝ, след разкриването на страшната диагноза:



"Това вече бяха последиците от това, което ми се случи... продължавам да се боря, но смятам, че ще се справя. Вярвам, че Бог ще ми даде отново щастието да виждам подробностите, да виждам красивите очи на дъщеря си! В момента зрението ми се подобрява, но все още виждам в мъгла и като на Фотошоп виждам. Не мога да отразя как се е отразило времето на някого, не мога да го видя. Виждам ги хората красиви, каквито ги помня преди 10 години", обясни тя.



6 години певицата се лекува от тумор в мозъка, който засегна очния ѝ нерв, заради което претърпя операции, чрез които се надява за възвърне напълно зрението си един ден.