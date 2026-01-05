ИЗПРАТИ НОВИНА
С еврото закрихме сивите скътани левове под дюшека
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:20
©
Българите посрещнаха първите 48 часа от членството на страната в еврозоната с висока активност при картовите плащания и операциите на банкомати. В периода 1 - 2 януари 2026 г. през националната картова и платежна инфраструктура са реализирани общо над 933 000 транзакции на ПОС терминали и АТМ (банкомати) на обща стойност близо 42 млн. евро, съобщиха от "Борика"  АД - технологичната компания, осигуряваща националната платежна инфраструктура.

Безкасовите плащания доминират по брой (над 86 на сто), а банкоматните операции (тегления и депозити) доминират по стойност (над 52 на сто). 

За първите 48 часа системата е обработила над 804 хиляди броя транзакции на ПОС на стойност над 20 млн. евро, със средна сума от близо 25 евро на плащане. Тегленията на ATM са над 125 хиляди транзакции на стойност над 18 млн. евро, със средна сума от 144 евро на теглене. Депозитите на ATM са близо 3 500 транзакции на стойност близо 3,8 млн. евро, със средна сума от близо 1 100 евро на депозит.

Интензитетът за периода е близо 19 446 транзакции на час (около 324 операции в минута), или 5,4 операции в секунда, т.е. всяка секунда са извършвани над пет картови операции.

Данните от първите 48 часа изпращат ясен сигнал, че безкешовото плащане вече е базово очакване, а не "екстра", отбелязват от "Борика" и изтъкват, че при над 86 на сто дял на броя плащания през ПОС, търговците без възможност за безкасово плащане реално се самоизключват от най-активния поток клиенти и покупки в новата валутна среда.

Благодарение на координираната работа на екипа на "Борика", банките и участниците във финансовия сектор, България влезе в еврозоната с работеща, интензивно използвана и технологично модерна картова и платежна инфраструктура, която се справи успешно с първия реален стрес-тест на операциите в евро още в първите 48 часа, изтъкват от компанията в пресъобщението си.

В 00:00:20 часа беше отчетено първото успешно теглене в евро, съобщиха от "Борика" АД на 1 януари. То е било от банкомат в Слънчев бряг. В 00:03:00 часа бе първата успешна трансакция в евро през инфраструктурата на "Борика", извършена чрез SoftPOS в София. В 00:04:55 бе направено и успешно дарение в евро на виртуален ПОС терминал, посочиха още от компанията. На 1 януари 2026 г. България официално премина към своята нова национална валута - еврото.


Супер, а сивия сектор който е огромен кога? Палячовци!
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

