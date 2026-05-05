Победителят от последният сезон на "Игри на волята" Иван Рълев и пловдивчанката Изабел Трендафилова станаха родители за първи път, научи Plovdiv24.bg oт социалните мрежи.

Гордата майка Изабел сподели радостната новина с няколко кадъра от фотосесия като бременна и написа:

"Понякога най-големите чудеса идват тихо… и променят всичко завинаги. Изненадата си има име. Самуил. 05.05.2026г- Един миг, който променя всичко.

До мен човекът, който превръща всяко предизвикателство в сила, всяка несигурност в спокойствие и всяка мечта в реалност - един прекрасен мъж и баща Иван Рълев. Добре Дошъл Самуил!"

27-годишната Изабел Трендафилова е популярна в града със своя бутик за дрехи и обувки. Тя е възпитаничка на ЕГ "Пловдив" и е с изключителен усет към модата. Това е първа рожба и за двамата.

Припомняме, че новината, че двамата са двойка стана на яве още през 2024г., когато двойката бе забелязана за първи път да се разхожда публично по Главната на Пловдив.