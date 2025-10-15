ИЗПРАТИ НОВИНА
Рожденият ден на Джак Никълсън бил преломен за Даян Кийтън
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:11Коментари (0)479
©
Даян Кийтън беше душата на купона — чак до самия край. Носителката на "Оскар“ присъствала на рождения ден на своя колега от "Любовта не е шега работа“ Джак Никълсън малко преди смъртта си, разказа нейният партньор от "Book Club“ Ед Бегли Джуниър.

"Видях я съвсем наскоро на рождения ден на Джак Никълсън и беше хубаво да се срещнем там“, сподели 76-годишният Бегли пред People в събота — деня, в който Кийтън почина на 79.

"Тя обожаваше Джак, както и аз, а Джак обожаваше нея“, добави той. "Не искам да говоря от негово име, но съм сигурен, че е съкрушен от загубата ѝ.“

Бегли Джуниър определи Кийтън като "чудесна актриса и прекрасна жена“ и си спомни, че двамата играли брат и сестра в телевизионния филм Running Mates (1992).

"Радвам се, че я познавах толкова години,“ добави той.

Никълсън навърши 88 на 22 април, като все още не е направил публично изявление за смъртта ѝ.

Режисьорката Нанси Майърс я почете с трогателен пост в Instagram:

"Като жена, загубих приятелка от близо 40 години — понякога тя ми беше като сестра. Като режисьор, загубих връзка с актриса, за която можеш само да мечтаеш,“ написа тя.

"Тя беше безстрашна, неповторима, родена филмова звезда. Смехът ѝ можеше да оправи деня ти. Познанството и работата с нея промениха живота ми. Благодаря ти, Ди. Ще ми липсваш завинаги.“

В мемоарите си от 2011 г. Then Again Кийтън признава, че първоначално смятала Любовта не е шега работа за "обречен проект“, но впоследствие това станало любимият ѝ филм.

Тя разкрива също, че получила чек "с много нули“ за своя дял от приходите – след като разбрала, че самият Никълсън ѝ подарил част от своя процент.

Кариерата ѝ, обхващаща повече от половин век, приключи в събота в Калифорния. Семейството ѝ потвърди смъртта, без да посочи причина.

По думи на нейни приятели, здравето ѝ "се влошило внезапно“, а през последните месеци "тя бе отслабнала драстично“.

Последната ѝ публична поява беше в края на 2024 г. по време на коледно пазаруване.

След вестта за смъртта ѝ Холивуд потъна в скръб – звезди като Голди Хоун, Бет Мидлър, Стив Мартин, Манди Мур, Уди Алън и Леонардо ди Каприо я почетоха с емоционални послания.

Кийтън и Никълсън станаха легендарен тандем в романтичната комедия Любовта не е шега работа (2003) на режисьорката Нанси Майърс — филм за двама зрели професионалисти, които откриват любовта по-късно в живота, пише "Телеграф".


