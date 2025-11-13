ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Ромина Тасевска с нова секси визия
В поста си тя уточнява, че се е върнала към своята "пикси ера" - популярен стил прическа.
"Важен е вашият стил. Важна е вашата увереност. Бъдете себе си. Останалото е шум", пише Ромина онлайн.
Защо Ромина притесни феновете си?
Харизматичната красавица обаче притесни феновете си, като на стори в Instagram, в същия ден, качи и снимка от болница. От кадъра се виждаше, че водещата на "Съдебен спор" е с включена система и абокат на ръката.
Въпреки хоспитализацията тя подходи с увереност и положителни мисли. "Довери се на процеса. Всичко се случва точно навреме", е описанието, което тя добави към публикацията от болничното заведение, без да уточнява подробности за причината.
Какво точно се е случило, вероятно Тасевска скоро ще разкрие, пише actialno.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2187
|предишна страница [ 1/365 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Честито на Мария Петрова!
08:38 / 13.11.2025
Зимнина без буркани – алтернативата на модерните домакини
22:53 / 12.11.2025
Ученик стигна до въпрос за 20 хил. лв. в "Стани богат"
22:20 / 12.11.2025
Силвена Роу: Хората помнят баща ми като собственика на първия "Тр...
21:15 / 12.11.2025
Мая Пауновска: Изгониха ме от "Трейтърс: Игра на предатели", за д...
19:50 / 12.11.2025
Броени дни до коледните пости
15:45 / 12.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Известен сваляч е пребит в Пловдив от потърпевши мъже
15:45 / 11.11.2025
Въвеждат нови правила за автомобилните светлини
10:11 / 12.11.2025
Цитиридис се натрови
10:18 / 11.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS