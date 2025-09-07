Ромина Тасевска: Искам още едно бебе

© Водещата на "Съдебен спор" Ромина Тасевска трогна зрителите с признание в ефир. Докато държеше 4-месечната дъщеричка на ищцата в поредния епизод на шоуто, тя сподели, че отново ѝ се е приискало да стане майка.



"Направо ми се иска да родя още едно бебе", каза Ромина, усмихвайки се широко, докато си играеше с малката и дори ѝ показваше на коя камера да помаха.



Мис България 2010 вече е майка на три деца от брака си с бившия футболист на "Левски" Дарко Тасевски, но явно мечтата ѝ за още наследници остава жива, пише "България Днес".