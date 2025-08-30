ИЗПРАТИ НОВИНА
Родопчани от Гърция: Кофти, дано не ви се случи в морето
19:45
©
Опасните сини медузи се появиха във водите край любимо за нашенци място.

"Кофти плажуване в Авдира. Чудесна вода, но с тези създания в нея – никак няма да е приятно при досег“, посочват родопчани, отмарящи в Гърция, предаде 24rodopi.com. 

Синята медуза изпуска слуз в морето. Ето защо, когато човек плува в тази слуз, той чувства силен сърбеж. Ако някой случайно или нарочно хване синя медуза, не бива да докосва лицето си с ръце, защото ще се възпали, сякаш върху кожата има люти чушки.


