|Родопчани от Гърция: Кофти, дано не ви се случи в морето
"Кофти плажуване в Авдира. Чудесна вода, но с тези създания в нея – никак няма да е приятно при досег“, посочват родопчани, отмарящи в Гърция, предаде 24rodopi.com.
Синята медуза изпуска слуз в морето. Ето защо, когато човек плува в тази слуз, той чувства силен сърбеж. Ако някой случайно или нарочно хване синя медуза, не бива да докосва лицето си с ръце, защото ще се възпали, сякаш върху кожата има люти чушки.
