ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Родното Черноморие ни посреща с нови цени през септември
Автор: Екип Plovdiv24.bg 22:24 / 18.08.2025Коментари (0)9737
© Plovdiv24.bg
Морето по Северното Черноморие - с нови цени през септември.

Намаленията започват още от следващата седмица и нощувките ще са с между 15 и 20% надолу.

Марина и синът й Борис са на почивка в Албена в силния сезон. Но планират преди началото на учебната година да дойдат още веднъж. 

"Силно се надявам през септември цените да бъдат по-ниски, по-приемливи. Той започва училище през септември, така че началото на септември планираме отново да дойдем  тук поне за една седмица."

В Албена първото намаление на цените ще бъде от 26 август, когато цените в различните хотели ще бъдат между 15 и 20% надолу, а второто е от 6 септември“, казва Марина. 

"Хотел в паркова зона започва от 50 лева на човек на ден, нощувка и закуска и 80 лева ол иниклузив. Хотел на плажа 4 звезди в същото време струва от 120 лева нагоре, в зависимост от категорията и локацията на плажа. След 6 септември същият хотел му пада цената между 92 и 98 лева в зависимост от типа стая“, обяснява Красимира Стоянова, представител на к.к. Албена.

Проф. Румен Драганов, председател на Института за анализи и оценки в туризма коментира в студиото на bTV, че туристите, които планират ваканция в последния момент могат да се възползват от по-ниски цени и през втората половина на август, особено в хотелите по-ниска категория.

"Ако кажем, че средната цена за едно семейство през август е 2400 лева, тя може да падне с до 30% , 1750 лева и след 15 септември да падне до 50%, което означава 1250 лева“, коментира Драганов.

Според  Драганов удължаване на сезона може да има с предлагане на нови продукти като винен туризъм, СПА, уикенд туризъм например.


Още по темата: общо новини по темата: 661
19.08.2025 Сбъднаха се прогнозите на синоптиците за Пловдив
19.08.2025 Плажовете по Черноморието опустяха
19.08.2025 Проф. Рачев: Лятото свърши за тези, които си го представят като 41 градуса!
19.08.2025 Много дъжд и захлаждане днес, ето къде
18.08.2025 Йонко Иванов: Във влаковете се качваме с пожарогасител, носим си и бански
18.08.2025 Черен понеделник, мъж влезе в морето и не излезе жив
предишна страница [ 1/111 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Една легенда днес става на 58
11:25 / 19.08.2025
Честито на Лора Крумова!
08:23 / 19.08.2025
Един от най-известните българи днес стана на 54!
19:55 / 18.08.2025
Това е окончателният списък на участниците в "Предатели"
12:22 / 18.08.2025
Туркиня "изгоря" с 30 000 лири заради песен на Лили Иванова на ту...
09:41 / 18.08.2025
Два големи континента се приближават един към друг - възможно е о...
21:04 / 17.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Отиде си Димитър Димитров
Отиде си Димитър Димитров
19:05 / 17.08.2025
Рускиня: Слънчев бряг се промени! Нашите почти не се чуват, украинците са навсякъде, а местните са недоволни
Рускиня: Слънчев бряг се промени! Нашите почти не се чуват, украинците са навсякъде, а местните са недоволни
12:01 / 18.08.2025
Два големи континента се приближават един към друг - възможно е образуването на изцяло нов суперконтинент
Два големи континента се приближават един към друг - възможно е образуването на изцяло нов суперконтинент
21:04 / 17.08.2025
Почина голям актьор
Почина голям актьор
15:33 / 18.08.2025
Земетресение в Южна България рано тази сутрин
Земетресение в Южна България рано тази сутрин
08:33 / 17.08.2025
Собственик на хотел: Ако не увеличим цените, няма да можем да запазим качеството. В Гърция и Турция също се вдигат стабилно
Собственик на хотел: Ако не увеличим цените, няма да можем да запазим качеството. В Гърция и Турция също се вдигат стабилно
08:55 / 18.08.2025
Ако работник се пенсионира по чл. 68а, работодателят дължи обезщетение до месец след прекратяването на договора, после плаща с лихва
Ако работник се пенсионира по чл. 68а, работодателят дължи обезщетение до месец след прекратяването на договора, после плаща с лихва
18:43 / 18.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Концесия на стадион "Локомотив"
България в еврозоната
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Лято 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: