|Роднина на принцеса Даяна е обвинен в три убийства чрез удушване
Твърди се, че престъпленията са извършени в Уудсток, Оксфордшир, срещу едно и също лице, съобщи полицията на Темз Вали. Той беше арестуван на 13 май миналата година след полицейско разследване и ще се яви в четвъртък пред магистратския съд в Оксфорд, добавиха от полицията.
Чарлз става 12-ият херцог на Марлборо, след като наследява титлата от баща си Джон Спенсър-Чърчил, който почина през 2014 г. на 88-годишна възраст, предава Daily Mail. Неговият роден дом е дворецът Бленхайм, 300-годишното имение, където е роден Чърчил, в Уудсток.
Херцогът, известен преди като Джейми Бландфорд, е далечен братовчед на принцеса Даяна и роднина на Уинстън Чърчил, който му е първи братовчед от трето коляно. Той не притежава двореца Бленхайм, който стана обект на световното наследство на ЮНЕСКО под ръководството на баща му.
Вместо това дворецът е собственост и се управлява от Фондация за наследство на двореца Бленхайм. Говорител на фондацията заяви: "Фондация за наследство на двореца Бленхайм е наясно, че срещу херцога на Марлборо са заведени съдебни производства. Фондацията не може да коментира обвиненията, които се отнасят до личното поведение и личния живот на херцога и които са предмет на наказателно производство на живо“.
