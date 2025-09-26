Родена е на днешния ден преди 46 години, позната е на всички българи

© Мария Игнатова Игнатова е българска телевизионна водеща, актриса и спортна журналистка. Била е водеща на предаванията "Господари на ефира“, "България търси талант“, "Х Фактор“, "Папараци – ново 20“, "Звездите в нас“ и Един за друг. Родена е на 26 септември 1979 година в София.



Родена в семейство на химичен и машинен инженер. Родителите ѝ се разделят, когато тя е на 12 години. Завършва средното си образование в САЩ, след което се завръща в България. Продължава образованието си в Холандия, като решава да учи моден мениджмънт, но скоро прекъсва следването.



Запалва се по телевизионната журналистика и завършва частен колеж с такъв профил. Междувременно работи като модел за холандска модна агенция.



Завръща се в България и започва работа в БНТ, където е водеща на съвместното предаване на БНТ и Спортния тотализатор – "Теглене тиражите на ТОТО 2 и Втори ТОТО шанс“. Изявява се като певица и има три записани песни – "Не ме търси“, "Искаш“ и "Невъзможно“ (дует със Стратия).



Като актриса участва във филмите "Риба чук“ и "Икона“.[2] През 2018 г. участва в комедийния сериал "Полицаите от края на града“ излъчван по Нова телевизия. През 2019 г. става част от "Господари на уеба“. През 2020 г. създава авторски спектакъл – "Без грам #ИнстаСрам“.



През 2021 г. участва в третия сезон на "Маскираният певец“ в ролята на Заека, а през 2022 г. е водеща на "Звездите в нас“. От 2024 г. заедно с Емил Чолаков водят петия и шестия сезон на Един за друг.



Жени се за бизнесмена Петко Димитров, но по-късно се развеждат, и заедно имат син.



През февруари 2009 г. заедно със своя колега Димитър Рачков обявяват пред седмичното списание "Стори“, че имат интимна връзка и дори живеят заедно. През август 2017 г., след 8 години, Димитър Рачков и Мария Игнатова прекратяват връзката си за известно време. През май 2018 г. двамата отново започват да се появяват заедно на публични места, а 3 месеца по-късно прекарват лятото заедно в Тоскана, Италия с приятели. През септември 2018 г. Димитър Рачков и Мария Игнатова се събират да водят "Господари на ефира“ след 7 години отсъствие като екранна двойка. През 2021 г. се жени за Ивайло Цветков – Нойзи.



Честит 46-и рожден ден на Мария Игнатова!