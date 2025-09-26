ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Родена е на днешния ден преди 46 години, позната е на всички българи
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:32Коментари (0)910
©
Мария Игнатова Игнатова е българска телевизионна водеща, актриса и спортна журналистка. Била е водеща на предаванията "Господари на ефира“, "България търси талант“, "Х Фактор“, "Папараци – ново 20“, "Звездите в нас“ и Един за друг. Родена е на 26 септември 1979 година в София.

Родена в семейство на химичен и машинен инженер. Родителите ѝ се разделят, когато тя е на 12 години. Завършва средното си образование в САЩ, след което се завръща в България. Продължава образованието си в Холандия, като решава да учи моден мениджмънт, но скоро прекъсва следването.

Запалва се по телевизионната журналистика и завършва частен колеж с такъв профил. Междувременно работи като модел за холандска модна агенция.

Завръща се в България и започва работа в БНТ, където е водеща на съвместното предаване на БНТ и Спортния тотализатор – "Теглене тиражите на ТОТО 2 и Втори ТОТО шанс“. Изявява се като певица и има три записани песни – "Не ме търси“, "Искаш“ и "Невъзможно“ (дует със Стратия).

Като актриса участва във филмите "Риба чук“ и "Икона“.[2] През 2018 г. участва в комедийния сериал "Полицаите от края на града“ излъчван по Нова телевизия. През 2019 г. става част от "Господари на уеба“. През 2020 г. създава авторски спектакъл – "Без грам #ИнстаСрам“.

През 2021 г. участва в третия сезон на "Маскираният певец“ в ролята на Заека, а през 2022 г. е водеща на "Звездите в нас“. От 2024 г. заедно с Емил Чолаков водят петия и шестия сезон на Един за друг.

Жени се за бизнесмена Петко Димитров, но по-късно се развеждат, и заедно имат син.

През февруари 2009 г. заедно със своя колега Димитър Рачков обявяват пред седмичното списание "Стори“, че имат интимна връзка и дори живеят заедно. През август 2017 г., след 8 години, Димитър Рачков и Мария Игнатова прекратяват връзката си за известно време. През май 2018 г. двамата отново започват да се появяват заедно на публични места, а 3 месеца по-късно прекарват лятото заедно в Тоскана, Италия с приятели. През септември 2018 г. Димитър Рачков и Мария Игнатова се събират да водят "Господари на ефира“ след 7 години отсъствие като екранна двойка. През 2021 г. се жени за Ивайло Цветков – Нойзи.

Честит 46-и рожден ден на Мария Игнатова!


Още по темата: общо новини по темата: 1428
26.09.2025 Това е най-полезното кисело мляко
26.09.2025 Вече и татуировките им са еднакви
26.09.2025 Любовен хороскоп за зодиите през октомври, бъдете готови за развод
26.09.2025 Без Рачков на важна годишнина за Виктория, Мария Игнатова била в основата?
26.09.2025 Дъщерята на Тодор Славков приключи с траура
26.09.2025 Тя навърши 56 години, той – 81, а любовта им не угасва
предишна страница [ 1/238 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Невероятен ден и приятна промяна за някои зодии днес
05:45 / 26.09.2025
София като Индия: Само такова чудо не беше минавало по улиците на...
23:03 / 25.09.2025
Гала седна на стола на Ралица Паскалева
11:22 / 25.09.2025
Нешка Робева: От Ванга знам, че за тези престъпления се плаща до ...
11:12 / 25.09.2025
"Мисис Баба" написа автобиографичен роман
10:26 / 25.09.2025
Трима българи и украинец заседнаха с яхтата си край частен остров...
08:06 / 25.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Завинаги затваря едно от най-посещаваните места за пазаруване от българи
Завинаги затваря едно от най-посещаваните места за пазаруване от българи
08:52 / 24.09.2025
Ценоразпис на глобите според новия Закон за движение по пътищата
Ценоразпис на глобите според новия Закон за движение по пътищата
15:50 / 24.09.2025
Експерт: Единственият сигурен начин да се определи дали една гъба е безопасна, е тя да бъде точно разпозната
Експерт: Единственият сигурен начин да се определи дали една гъба е безопасна, е тя да бъде точно разпозната
19:37 / 24.09.2025
Промениха Националния план за въвеждане на еврото
Промениха Националния план за въвеждане на еврото
13:49 / 25.09.2025
Посланикът на Хърватия: През 2022 г., преди въвеждането на еврото, средната заплата беше около 1000 евро, а сега е 1500
Посланикът на Хърватия: През 2022 г., преди въвеждането на еврото, средната заплата беше около 1000 евро, а сега е 1500
12:01 / 24.09.2025
Момиченце е!
Момиченце е!
09:12 / 25.09.2025
Без заявление: Пенсионерите вече ще могат да получават пенсията си от всяка пощенска станция
Без заявление: Пенсионерите вече ще могат да получават пенсията си от всяка пощенска станция
13:42 / 25.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Международен технически панаир 2025
Водна криза
Локо в Първа лига, сезон 2025/2026
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: