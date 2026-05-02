35-годишният британско-австралийски ултрамаратонец Анди Доналдсън постави нов световен рекорд, след като преплува 55-километрово разстояние в австралийската река Орд. Плувецът завърши предизвикателството сред хиляди крокодили за 11 часа и 51 минути, подобрявайки значително досегашното най-добро време.

Доналдсън е прекарал близо 12 часа в компанията на около 5500 сладководни крокодила, като стартът му е бил застрашен от присъствието на 2,5-метров хищник на самото начало на трасето. Въпреки това спортистът е демонстрирал завидно самообладание и е успял да финишира с четири часа и половина по-бързо от предишния рекорд.

"Бонусът е, че все още имам всичките си крайници“, пошегува се Доналдсън след финала. Макар да не е имал директен контакт с влечугите, той описва плуването като обезсърчително изпитание заради комбинацията от парещо слънце, насрещен вятър и спецификата на сладката вода. По думите му последните 10 километра са били истинско мъчение, а усещането е било като "носене на слон на гърба“.

Рекордьорът беше придружен от поддържащ екип, в който участва и Симон Блейзър – първата жена, изминала същата дистанция през 2024 г. Именно нейният досегашен рекорд от 16 часа и 13 минути беше счупен от Доналдсън, съобщи "Гардиън“, цитиран от БГНЕС.

Роденият в Шотландия плувец, който живее в Австралия от 2013 г., вече е носител на няколко световни рекорда. Неговите постижения включват 45-километрово плуване около Манхатън, 170-километров маратон в Бахрейн и прекосяване на пролива Кук в Нова Зеландия. Въпреки богатата си история от титли, Доналдсън определи плуването в река Орд като най-доброто в кариерата си до момента.