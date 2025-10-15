ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Разводът май няма да им се размине
Според Radar Online може да разкрие, че оставя по-възрастния съпруг Майкъл Дъглас да се разхожда само из дома.
Източници твърдят, че 81-годишният актьор, която сега е предимно пенсионер, се е паникьосал, тъй като съпругата му, не иска да си стои вкъщи с него, а да работи усърдно.
Според източници, 56-годишната Джоунс "има много начинания в момента и няма намерение да се откаже от кариерата си".
Вътрешният човек добавя, че Дъглас "всъщност не е замесен в това, което прави жена му и му е трудно, защото той само седи вкъщи, живеейки живота на старец. Той не би очаквал тя да зареже всичко и да седне до него, но го боли, че съпругата му прибира развълнувана, докато той не прави нищо.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1767
|предишна страница [ 1/295 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Любимец на цяла България днес става на 52
14:17 / 15.10.2025
Парите в брой изчезват
11:47 / 15.10.2025
Позорните "Игри на волята" копаят дъното този сезон
11:39 / 15.10.2025
Астрономите са притеснени: Задава се мощна магнитна буря
11:24 / 15.10.2025
Зрител: Този не го знам какъв бизнесмен е, но играе феноменално
09:35 / 15.10.2025
Недолюбван от пловдивчани бивш кмет празнува днес
08:47 / 15.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Васко Василев!
17:14 / 14.10.2025
Един от най-богатите българи в сянка днес става на 81
13:01 / 14.10.2025
Тежки новини за крал Чарлз III
15:44 / 13.10.2025
Братята Васил и Георги Илиеви отново популярни
21:08 / 13.10.2025
"Мерцедес" напуска Германия, мести се в Източна Европа
12:40 / 13.10.2025
Най-модерният подлез в Пловдив е готов, днес го отварят
08:04 / 13.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS