Разплащанията в брой изчезват в една от най-дигитализираните държави в Европа

© Без значение дали човек си купува дъвка от автомат, традиционна канелена кифличка от пекарна или плаща такса за ползване на обществена тоалетна – в Швеция почти навсякъде вече се плаща само дигитално. Само една от десет покупки все още се извършва с пари в брой.



Повечето магазини в скандинавската страна приемат само карти – това важи дори за големите търговски обекти. Макар да изглежда практично, тази тенденция има и сериозни недостатъци. Парите в брой изчезват не само от портфейлите на хората, но и от банковата инфраструктура: все по-рядко се теглят пари на каса, а броят на банкоматите постоянно намалява.



Бьорн Ериксон е сред инициаторите за запазване на разплащанията с пари в брой. Според него е необходима промяна в мисленето:



"Безналичните плащания изключват определени хора, които срещат различни затруднения – например хора с физически увреждания, много от по-възрастните, които не могат да се справят с дигиталните предизвикателства, както и хора, живеещи в отдалечени райони без стабилно покритие.“



Освен социалния аспект съществуват и технологични рискове – възможни кибератаки, прекъсвания на електрозахранването или сривове в интернет. Шведската централна банка оценява тези заплахи като напълно реални. Макар защитите на финансовата система към момента да функционират добре, в условията на геополитическо напрежение парите в брой се разглеждат като критично важен резерв.



"Искаме да повишим съзнанието, че е разумно у дома да се държи определено количество пари в брой, за да се запази платежоспособност при прекъсване на телекомуникациите или електрозахранването. Препоръчваме да разполагате с достатъчно средства, за да покриете разходите си за храна и лекарства за една седмица“, казва Елин Ритола от Централната банка на Швеция.



Тази позиция се подкрепя и от шведското министерство на отбраната, което разглежда кешовите плащания като част от националната подготовка за кризисни ситуации.



Въпреки това много шведи не следват препоръките. Импровизирана анкета на "Дойче Веле“ по улиците на Стокхолм показва, че повечето хора не държат пари в брой у дома – включително и защото става все по-трудно да се плаща кеш. Други обаче си спомнят урока от Испания, където тежък срив в електроснабдяването тази година доведе до сериозни затруднения и невъзможност за разплащания.



Шведското правителство търси устойчиви решения. Експертна комисия, създадена миналата година, препоръчва банките да бъдат задължени по закон да поддържат инфраструктура за разплащания в брой. За подобна мярка настоява и Централната банка на Швеция, която от години се сблъсква с нежеланието на финансовите институции.



"Нашите анализи показват, че намаляващото използване на пари в брой е донесло финансови ползи на банките в размер на около три милиарда шведски крони. Това е сериозна причина да се засили натискът върху тях“, подчертава Елин Ритола.



Сред предложенията е въвеждането на задължително приемане на пари в брой, поне в магазините, които продават стоки от първа необходимост.



В Швеция парите в брой все повече се превръщат от ежедневен разплащателен инструмент в елемент от националната сигурност и кризисната готовност. Макар кешовите плащания да са почти на изчезване, темата остава политически и обществено актуална – като баланс между дигиталната ефективност и устойчивостта при извънредни ситуации.