Третият сезон на подкаста "Кухнята след Ада“ стартира с ударно начало и специален гост - инфлуенсърката, ТВ водещ и провъзгласилата се сама за бъдещ президент на България - Цвета Стратиева - Флора. Пред водещия Станислав Иванов - победител в сезон 5 на “Hell’s Kitchen" тя показва една много по-различна страна от себе си - амбициозна, ранима и безкомпромисна към собствените си цели.Флора признава, че ранното ѝ отпадане от звездния платинен отбор я е разтърсило сериозно и сълзите по лицето ѝ не са били малко. Тя допълни, че е приела доста тежко напускането си от Кухнята на Ада в такъв ранен етап от надпреварата и дори не е могла да спи в деня на отпадането си. Най-много съжалява, че не е успяла да представи палачинките по най-добрия начин, върху които е работила седмици наред - ставайки в 3 сутринта, за да тренира детайлите. Днес продължава да усъвършенства кулинарните си умения и вярва, че ако е била малко по-стратегическа, е могла да остане по-дълго в играта.В разговора се загатва и за напрежението в звездните отбор, както и за трудната ѝ комуникация с моделката Нора Недкова. Според Флора в кухнята често се играят роли, а тя самата трудно приема поведение, което усеща като неавтентично. Интригата е била възможна и според нея това е бил ключът да остане по-дълго в предаването, но не е избрала този път.Освен за “Hell’s Kitchen", Флора говори и за живота си в Англия - за пансиона, за културния сблъсък и за това колко много ѝ е липсвал българският език. Именно тази липса я подтиква да създаде своя YouTube канал - като мост към България. Още като дете е мечтаела да участва в риалити формат и дори си е правила импровизирани интервюта сама със себе си. Днес режисира, снима и монтира видеата си с прецизност - защото знае колко време и труд струва всяка минута съдържание.Колко време отнема обработката на едно видео? Повече, отколкото повечето хора предполагат. А сънят? Според нея той е за слабите - особено когато си ко-водещ в сутрешен блок в 06:45 сутринта.В подкаста двамата с водещия Станислав Иванов стигат и до нестандартното кулинарно предизвикателство и пробват люти чушки със шоколад, а разговорът преминава през теми като хейтърите, политиката, приятелствата и публичния образ. Ако можеше да готви за световен предприемач като Илън Мъск, би избрала класика с български характер. Ако трябва да яде само едно нещо цял живот, изборът е простичък и народен - кебапчета с картофки.Флора признава, че не обича фалша - нито в кухнята, нито в социалните мрежи. Затова и следва точно 99 души в Instagram - защото вярва в селекцията и в личния си избор.